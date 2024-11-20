上市公司尼得科超眾科技股份有限公司（6230），前身為超眾科技，第一代吳姓創始人「五叔」，2016年趁日產電機收購之際，與陳姓董事的父親，在限制交易期間買賣股票獲利，被控違反證券交易法，吳、陳二人均坦承犯罪，繳回不法所得，士林地院19日宣判，判決五叔有期徒刑1年8月，緩刑2年，支付公庫30萬元，沒收66萬9900元，陳男判處有期徒刑2年，緩刑2年，支付公庫150，沒收713萬9990元沒收。

超眾科技原為家族企業，經營散熱模組、散熱片、導熱管製造，客戶日產電機2017年得知家族第二代接班人，並非散熱製造產業出生，又希望能將父執輩的心血傳承，有意找專業經理人接手，日產電機立即派人接洽，吳家第二代極感興趣。

家族成員敬稱「五叔」的第一代成員吳男，與陳姓董事的父親二人得知消息後，預期股價上漲，購買股票，直至超眾公司發布重大訊息，宣布日產併購，二人持有股票仍未賣出，檢察官計算消息公開後10日平均價為105元，認定吳、陳二人擬制性獲利分別為66萬餘元、713萬餘元。

判決指出，吳、陳趁著日產電機欲收購超眾公司之重大消息已具體明確，但尚未公開前，犯下內線交易罪，犧牲其他持有或買賣大魯閣公司股票者之權益，破壞證券市場之公開、透明之交易秩序，且危害證券投資人參與證券交易市場運作之資訊平等性、公平性等信賴關係，依法判刑。