台北市長蔣萬安喊出大都更時代，繼推動「都更八箭」加速都市更外，再度啟動都市更新地區通盤檢討，由原有85處、655公頃更新地區，將擴增400餘頃，此次被劃定更新地區，不僅都市更新同意門檻降低，也能取得都更10％時程容積獎勵，若是加上適用防災都更，對老屋重建無疑是一大利多市府也期望藉此加速推動都更進程。

北市上次於2018年公告全市共85處更新地區，藉由推動社會住宅、增設TOD場站、捷運環狀線等多項重大建設，活絡地區發展以推動都市更新，迄今已過6年，並於2023年起陸續推出「都更八箭」政策，同時召開2場專家學者座談會，邀請都市計畫專家學者、建築與不動產公會及相關執業人員等代表，針對「修訂臺北市都市更新地區暨擬定都市更新計畫案」交流討論。

台北市都市更新處表示，經參酌產官學各界給予寶貴意見，修訂全市公劃更新地區草案順利完成，較2018年擴增400餘公頃總計將達1,000餘公頃。屬本次劃定為更新地區者，除其土地及合法建築物所有權人同意比率達法定門檻即得報核事業計畫，並享有更優渥之都市更新時程容積獎勵。

修訂草案內容預計會辦理4場次說明會，分別在大同區、文山區、士林、松山區公所辦理，並於11月25日起在市府及12行政區區公所公告公開展覽30天。