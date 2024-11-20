勞動力發展署北分署吳姓公務員疑似因為工作壓力過大而輕生，引發各界關注。民進黨台北市議員林亮君指出，勞動部19日公布8頁調查報告，針對分署長謝宜容權力濫用行為及工作過度要求等情節，確實可以看出分署長的情緒控管及高壓無理的管理方式已經相當不適任，「勞動部調查報告，年輕人真的無法接受，行政院一定要出面給一個交代。」

林亮君指出，在調查報告裡，竟然說「對同仁工作上之要求，目的良善，乃有效推行業務以及提升同仁之工作能力。惟執行之方式過度嚴厲，口吻及聲量亦過重，忽略人文關懷....。」她強調，「目的良善」這個意思是，勞動部帶頭告訴全台所有老闆、主管，這樣管理的方式沒問題？作為守護廣大勞工權益的最高機關，勞動部這樣的調查報告令人無法接受。

林亮君怒批，勞動部長何佩珊還引述漢娜鄂然「平庸的邪惡」，應查明是不是普遍存在於官僚科層體系才導致悲劇，「拜託，差不多一點！」現實上已經有多名同仁無法忍受謝分署長的高壓離職，甚至離世，部長說要來檢討官僚體系，難道是要包庇分署長？還說等週五再帶謝分署長出來道歉。

「等？到底在等什麼？」林亮君強調，北分署同仁遭到這樣的高壓對待，忍受惡劣的勞動環境，等改善都等多久了？一句及時的道歉都不夠了，連出面道歉也要等，行政院必須出面給大家一個交代。