王世堅被問到霸凌案措辭強硬，除了分署長當事人，也對勞動部調查及用字遣詞有意見。曾薏蘋攝

勞動部霸凌事件越燒越烈，民進黨中常委在今中常會中表達關切，不過據轉述，身兼黨主席賴清德總統，並未做出任何回應及裁示。黨內人士表示，此事件除了勞動部有相關說明，行政院長卓榮泰稍後也會發表談話。

據轉述，對於勞動部霸凌事件，中常委立委邱志偉在會中發言指出，因為上週中常委立委洪申翰也有在會中提到，因為這些大家都蠻關注，但是賴清德都沒有任何裁示及回應。黨內人士表示，因為會有相關懲處，所以民進黨以勞動部跟行政院說法及立場為主。

此外，立委中常委王世堅雖然會前受訪時，被問到霸凌案措辭強硬，除了分署長當事人，也對勞動部調查及用字遣詞有意見，不過據了解，中常會中他並未向賴清德提請霸凌，反而為他長期關注的「薯條三兄弟事件」。

王世堅長期關注租賃公司的惡行惡狀，尤其是佔租賃總融資金額９成的「薯條三兄弟」（中租迪和、和潤、裕隆）；之前在立法院質詢時，對於金管會主委彭金隆處理很不滿意，當時還說要把彭金隆交由央行總裁楊金龍來管。

不過據轉述，王今天報告時，特地在賴清德面前大讚彭金隆；一開口就說，「彭金隆很棒、要給彭金隆一個讚」；希望大家給予彭支持，尤其這次中信金、跟新光金合併案，還有薯條三兄弟事件，希望持續處理。