高雄龍頭百貨漢神，除本館、巨蛋外，預計2028年在凹子底開設第3家，目前名稱尚未定案，而為搶下南部百貨市場大餅，位於成功路的本館重新定位，今（20）日B2F砸重金重新開幕，目前全館共6個樓層統統賣國際精品，堪稱「貴婦百貨」，與自家的漢神巨蛋做出市場區隔。

2023年漢神本館與漢神巨蛋兩館全年業績合計達309.3億元，創下歷史新高紀錄，穩坐霸主地位，漢神更與富邦合作，將於凹子底打造高雄第3家百貨，目前正如火如荼趕工中，預計2028年完工。

漢神百貨B2F大改裝，引進14家國際精品品牌，打造輕奢時尚新空間。（柯宗緯攝）

漢神百貨B2F大改裝，引進14家國際精品品牌，打造輕奢時尚新空間。（柯宗緯攝）

藝人楊千霈受邀出席漢神百貨B2F改裝開幕活動。（柯宗緯攝）

漢神本館走貴婦百貨路線。（柯宗緯攝）

不過，為避免自家人打自家人，漢神調整經營策略、各館重新定位。漢神百貨協理袁永慧證實，因應未來將開設漢神凹子底（目前名稱未定），做出市場區隔，漢神百貨從2019年開始陸續改裝，包括今天重新改裝開幕的B2F，等同有6個樓層都是精品，堪稱「貴婦百貨」，瞄準南部精品市場消費者。至於台中漢神洲際購物廣場預計明年第4季開幕。

至於漢神巨蛋則潮流路線，客群偏向年輕人，而巨蛋部分精品品牌販售單品，而本館則是全系列商品，兩館所販售的商品不盡相同，但也可藉此帶動更多年輕人走進本館接觸精品。

今天藝人楊千霈受邀出席漢神百貨B2F改裝開幕活動，她笑說，本來為了準備金馬獎主持而閉關，但今天特地南下出席活動；她提到，當媽媽後，很久沒好好逛百貨了，看到漢神改裝後更輕奢、時尚，引進很多獨家品牌，她想大買精品，好好犒賞自己。

漢神百貨B2F引進14家國際精品品牌，打造輕奢時尚新空間，包含Max Mara、BOSS、DAKS、LEONARD，以及南部獨家的 rag＆bone、MAISON KITSUNE、Vivienne Westwood、DSQUARED2、ERMANNO SCERVINO，還有SWAROVSKI、TASAKI、CYRANO、2020EYEhaus、B＆B ITALIA 等品牌，結合流行與高端潮流，打造兼具質感與時尚的購物空間。

另方面，全台壓軸登場的漢神百貨周年慶11／21～12／25登場，在加碼送回饋方面，首4日11／21～11／24及中4日12／5～12／8，推出刷同卡＋漢神Plus APP全館滿1萬送500、1F～3F精品滿2萬送1000、6F家用指定專櫃滿1萬送1000。另外，最受矚目的化妝品祭出全檔期滿3000送300，首4日滿2萬加贈200，同時各品牌也推出明星商品特惠組。