來自全國10校14組高中職選手參加正修科大「2024正修盃全國創意萬聖節蛋糕裝飾大賽暨研習」，魂魄、黑蜘蛛、南瓜小鬼造型全出籠，經過一番競技，中山工商一舉奪冠，校長龔瑞璋表示，透過競賽激發學生學習興趣與成就感，更能創作出令人驚嘆的節慶蛋糕。

來自全國10校14組高中職選手參加正修科大「2024正修盃全國創意萬聖節蛋糕裝飾大賽暨研習」今日登場。（正修科大提供／林雅惠傳真）

「2024正修盃全國創意萬聖節蛋糕裝飾大賽暨研習」成績出爐，第一名中山工商、第二名立志中學、第三名東吳高職、優勝分別有樹德家商、三信家商等。

正修科大餐飲管理系原訂10月31日舉辦全國首創「2024正修盃全國創意萬聖節蛋糕裝飾大賽暨研習」，因颱風延到今天舉行，以充滿神秘與驚奇的「萬聖節」為主題，舉辦創意蛋糕裝飾比賽。

參賽選手先烘焙出蛋糕雛形，再全神貫注的雕塑，並加入許多裝飾，有的雕塑成魂魄、有的做成黑蜘蛛，有的則做成南瓜小鬼，非常新奇有趣，讓蛋糕變得更有創意與吸引力，令人眼睛為之一亮。

評審依主題性、技巧難度、創意度、產品設計理念及服裝造型打分數，主辦單位聘請Johanna藝術花蛋糕藝術總監盧玉萍、Lumiere負責人黃昀潔、高雄餐旅大學主任江敏慧、漢來美食點心房行政主廚林和明及TC甜室創辦人李婷萱，評審團進行評分，並提供精闢指導，讓參賽者在競賽過程更深入了解蛋糕創作的技巧。

競賽當天並舉辦研習活動，透過評審團隊與研習講師分享專業技術及與實作，讓參加競賽及研習的師生收穫滿滿。