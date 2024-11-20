立委馬文君20日質詢，強調漢翔涉及高敏感武器裝備，並非一般公司，要求漢翔仔細說明引進移工的必要與風險。（馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

漢翔航空工業負責升級F-16戰機、國機國造勇鷹號等重要國防任務，卻要雇用移工恐有洩密造成國安危機疑慮！立委馬文君20日質詢經濟部次長陳正祺，強調漢翔涉及高敏感武器裝備，並非一般公司，要求漢翔仔細說明引進移工的必要與風險。

馬文君質詢陳正祺，指空軍編列1400多億元委由漢翔升級F-16戰機，漢翔也宣稱要成為F-16戰機亞太維修中心，現在呢？還說要造「勇鷹號」，又說要打造「無人機產業聯盟」，誇誇其談能創造國內就業機會，為什麼擺在眼前的，卻是漢翔要大量引進外籍移工？

陳正祺當場無法回覆，強調回去查，查完再報告。

馬文君強調，她強烈反對漢翔大量進用外籍移工，畢竟漢翔不是一般公司，涉及高敏感武器裝備，而且現在有高達1000多名勞務派遣人員，應優先照顧國內勞工。

馬文君痛斥，亞太維修中心，至今沒有績效，「勇鷹號」造機進度也落後，如果做不到，就不要畫這麼大的餅，要那麼多預算，請經濟部確實查覆，尤其是要求漢翔仔細說明，引進移工的必要與風險。