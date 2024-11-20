台中市府為提倡全民運動風氣與習慣，增進國小學童身心健康，教育局規畫普及化運動賽事，其中以跳繩、大跑步就多校參賽。另普及化籃球賽全市決賽20日在西屯區大鵬國小展開，由上石國小奪得冠軍，龍海國小及文山國小分別獲得亞、季軍。

為落實普及化運動，教育局每年與國小體育促進會共同規畫多項普及化運動競賽，協助學校推動SH150，推廣學生每日均應參與體育活動，提升體適能及維護身體健康。

113學年度中市國小普及化籃球決賽共14隊晉級。（台中市政府教育局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市國小普及化籃球競賽採6男6女運球上籃賽及罰球大賽，時間各8分鐘，合計進球數高分者晉級。此次共計53校參賽，於神岡國小、軍功國小和龍井國小辦理分區複賽後，由六寶國小等14校晉級全市決賽，最後由上石國小榮獲冠軍，龍海國小及文山國小分別獲得亞軍、季軍。

113學年度中市國小普及化籃球決賽冠軍為上石國小。（台中市政府教育局提供／陳淑娥台中傳真）

教育局主祕郭明洲指出，國中小普及化運動在縣市合併之初推行，希望讓學生有更多參加運動的機會，透過普及化競賽展現團隊精神，以大跑步、跳繩項目是最多學校報名；另普及化競賽也針對學生進行調整，不會像正規比賽需要高技術性，藉此提高參與度。

北屯區軍功國小校長陳志宏表示，為幫助學童養成運動習慣，學校承辦普及化運動籃球運動競賽，藉由「班級參與」的比賽制度，促使學生與同儕練習過程中互相打氣，一起投入和享受運動。

教育局指出，為增進國小學童身心健康，培養團隊合作、積極進取的精神，113學年度已規畫普及化躲避球、籃球、大跑步、游泳、跳繩及健康操等賽事，其中國小普及化大跑步競賽將在12月24日於台中都會公園舉行，全市預計193所國民小學報名參加。