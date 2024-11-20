入冬後烏魚正肥美，漁民開始殺魚取卵製作烏魚子，雲林縣口湖鄉是全台養殖烏魚重鎮，今年烏魚品質與產量都不錯，主要是氣溫沒有忽冷忽熱，烏魚生長穩定，雲林區漁會20日表示今年養殖烏魚子價格與去年差不多，每台斤約950元，面對物價齊漲，烏魚子價格相對平穩，因此買氣不錯，不少民眾紛紛買來「補冬」。

雲林縣烏魚養殖面積達200餘公頃，主要集中在口湖鄉，所生產的烏魚子品質優良，不輸野生烏魚子，每年10月底至隔年農曆春節前烏魚成熟，漁民便開始捕撈，取出最值錢的烏魚子進行加工，每片烏魚子都須經過鹽醃、壓實、日曬等工序，才能成為廣受歡迎的美味佳餚。

入冬後烏魚正肥美，今年烏魚品質與產量都不錯，雲林區漁會20日表示今年烏魚子價格與去年差不多，每台斤約950元，面對物價齊漲，烏魚子價格相對平穩，不少民眾紛紛買來「補冬」。（張朝欣攝）

雲林區漁會總幹事林傳育表示，今年養殖烏魚子價格與去年差不多，維持每台斤950元左右，之所以沒有隨著物價波動上漲，主要是氣溫平穩，沒有降溫後又升溫情況，因此產量多，品質也好，大片烏魚子比往年多，入冬後大家開始補冬，烏魚子買氣相當不錯。

林傳育說，好的烏魚子「色澤通透金黃、外型勻稱、觸感軟硬適中」、「吃起來口齒留香、有點黏又不會太黏」。另外，聞起來要無魚腥味與油耗味、不過鹹或過淡、以手輕壓表面不會有指痕、咀嚼時軟硬適合、切片後內部組織綿密具延展性，不能1顆顆散開。

口湖鄉水產養殖第22班班長李欣記表示，由於氣候暖化，今年烏魚卵比較晚熟，大約慢了近半月，但隨著近日東北季風來臨，氣溫逐漸下降，烏魚結卵率持續提高，這幾天大家都忙殺魚取卵，老漁民10秒就可殺1尾。

第6班班長曾煥佾提到，養殖烏魚捕撈加工高峰期約在最近這10天，每天可取出數萬烏魚子。雲林的烏魚子強調食安、優質、不添加防腐劑，其色澤橙紅透亮、口感佳，已成為許多饕客年節最佳送禮產品之一。