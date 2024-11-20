防共軍圍台、運用無人機載具滋擾，台中港務警察總隊在10月成立「無人機侵擾防制應變小組」，防制遙控無人機威脅、保護商港區安全及捍衛領空，為嚴控港口安檢，台中市10名檢察官組團，日前首訪了解港口安檢工作，並探討運用偵蒐設備，有效打擊走私犯罪、保護國境安全。

檢察官林彥良、陳佞如等共計10人，日前至台中港務警察總隊開會，藉以強化檢警聯繫互動，充分掌握港區狀況，會後並參訪港區信號台所建置「船舶交通服務系統」（VTS），掌握港口船舶航行資訊，檢警共同打擊犯罪、維護港區治安。

共軍在10月演練封控台灣主要港口，恐影響港口貨櫃吞吐量；我國與各國經貿互動往來，日益密切，台中港為國際港口對台灣極具重要性，海巡署人員一旦見有船隻進出，便至港邊查驗人數與協助秩序指揮。

台中港務股份有限公司港務長魏福添指出，「船舶交通服務系統」是台中港區的神經系統，其管控商港區域船隻進出港口之航行秩序、船舶航行所需訊息、監控鄰近海域，並提醒港區附近船舶注意航行安全、及時提供海事救助；另避碰雷達、電子海圖、無線電通訊設備、船舶自動辨識系統等。

根據台中港務公司統計，2023年1至6月貨櫃裝卸量達77萬8312 TEU（單位TEU即20呎標準貨櫃），2024年1至6月貨櫃裝卸量達82萬2478 TEU，逆勢上升5.67％呈穩定成長。

台中港是大台中海運出入重要門戶與觀光來源；台中港務公司指出，港口發展離岸風電，第37、38號碼頭，目前新建填方區工程，另統一集團正興建台中港物流園區，為當前複合式物流倉儲與自動化設備重大投資；台中港務警察總隊與檢方合作守護台中港，打擊犯罪、保護港口安全。