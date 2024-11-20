本季經常帳順差較上(112)年同季減少16.5億美元。主要項目如下:

(一) 商品貿易順差291.7億美元，較上年同季減少19.5億美元，主要係出口引申需求帶動廠商備料擴增，致進口增額大於出口增額。

(二) 服務收支逆差由上年同季之43.1億美元增加為46.0億美元，主要係旅行支出增加。

(三) 初次所得順差42.8億美元，較上年同季增加7.4億美元，主要係居民對外直接投資所得收入增加。

(四) 二次所得逆差13.7億美元，較上年同季增加1.4億美元，主要係禮品與樣品之支出增加。

而在金融帳方面，本季直接投資淨資產增加80.1億美元。其中，居民對外直接投資淨增加106.6億美元，外資來台直接投資淨增加26.5億美元。證券投資淨資產增加243.1億美元。其中，居民對外證券投資淨增加65.0億美元，主要係居民增持國外股權證券；非居民證券投資淨減少178.1億美元，主要係外資減持台股。衍生金融商品淨資產減少2.8億美元，主要係其他金融機構收取衍生金融商品處分利益，資產減少。其他投資淨資產減少75.4億美元，主要係銀行部門非居民存款增加，負債增加。

累計113年1至3季，經常帳順差798.3億美元，金融帳淨資產增加680.0億美元，國際收支順差67.4億美元。