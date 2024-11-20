巴基斯坦全球工業與防務解決方案公司（GIDS）於今年（2024）巴國首都喀拉蚩舉行的國際防務展（IDEAS）上，展示了新型匿蹤空射巡弋飛彈「泰穆爾」（Taimoor，烏爾都語بادشاہ意思為君主、國王）。該飛彈可用於打擊地面與海上目標，射程達290公里，為巴基斯坦軍工業在遠程精準打擊能力上的一大突破。

GIDS SHOWCASES TAIMOOR AIR-LAUNCHED CRUISE MISSILE AT IDEAS 2024



Designed for air-to-ground and anti-ship roles, the Taimoor missile boasts a range of 290 km. It operates at a launch altitude of 2,000 to 25,000 ft and cruises between 500 to 20,000 ft. Equipped with versatile… pic.twitter.com/h4BRnESpsu — International Defence Analysis (@Defence_IDA) November 20, 2024

據《保加利亞軍事》（Bulgaria Military）20日報導，泰穆爾飛彈具備低空飛行能力，飛行高度在150公尺至6000公尺之間，配備先進導航與目標導引系統，可執行多樣化任務。飛彈的彈頭選項包括破片、鑽地彈及預製破片型，能有效打擊堅固掩體與水面艦艇等目標。同時，其低空貼地飛行特性大幅降低被雷達偵測的機率，增強突防能力。

#GIDS Taimoor Air Launched Cruise Missile at #IDEAS2024!



A highly precise, long-range, all-weather ALCM designed for air-to-ground missions. With advanced stealth features and lethal precision, it's set to redefine strike capabilities.#PakistanDefence #ideaspakistan pic.twitter.com/N9vXGZDtyT — Radioactive Friends (@RadioactiveFrnd) November 20, 2024

泰穆爾飛彈特別整合於巴基斯坦與中國大陸聯合研製的「梟龍」戰機（JF-17）上。梟龍戰機經過多次升級，現可攜帶包括泰穆爾在內等多種先進武器。泰穆爾不僅能夠提升梟龍的遠程精確打擊能力，也強化了巴基斯坦空軍的整體實力。

在國際防務領域，泰穆爾被視為與歐洲「暴風影」（Storm Shadow）及「金牛座」（Taurus）巡弋飛彈的同級產品。儘管泰穆爾在射程上略遜於金牛座，但其低成本與多功能設計使其成為巴基斯坦軍方的重要利器。相比更成熟的西方飛彈，泰穆爾展現了巴基斯坦在自主武器研發上的快速進步。

泰穆爾的研製突顯了巴基斯坦逐步減少對外國武器依賴的決心，並展現其日益增強的國防科技實力。在區域緊張局勢持續升高的背景下，該飛彈為巴基斯坦提供更強的威懾與防禦能力，不僅能執行長距離精確打擊，還能適應現代化防空系統的挑戰。此一發展不僅加強了巴基斯坦的國防實力，也彰顯其在軍事工程與航空科技領域的進步。