2024世界棒球12強賽，台灣中華隊確定晉級四強，所有團隊都已抵達日本東京巨蛋備戰。雖然此次行程，只能帶上應援團團長，沒想到啦啦隊們竟願意自掏腰包，衝到現場幫忙加油，令人感動。而被譽為「寶藏女孩」的啦啦隊嘎琳也是其中一員，一張被捕捉的側寫照片，讓粉絲們通通暈船。

今（20日）下午桃園機場湧現人潮，而大部分的旅客都是要準備前往日本東京，為台灣中華隊加油的球迷。其中也出現不少啦啦隊女孩，包含此次「CT AMAZE」專屬女孩成員秀秀子、Jessy、小映、璦昀、嘎琳都在內，而且大家都是自掏腰包主動前往應援。

其中，被譽為「寶藏女孩」的嘎琳，就在個人Threads上曬出過去被粉絲捕捉的照片。只見她放下一頭烏黑亮麗的長髮，並露出白皙誘人的鎖骨和肩膀，仙氣十足的氛圍，宛如憑空降臨的天使一樣動人。

外型充滿仙氣的嘎琳，很難讓人不注意到她的存在。（圖／嘎琳Threads）

人在桃園機場的嘎琳，也興奮地發文喊道，「出發東京，東京巨蛋見！」底下網友紛紛留言稱讚：「我戀愛了」、「加油！」、「怎麼有人可以這麼美！」、「仙氣飄飄」、「剛剛在機場見到，想拍照但害羞」、「我也想買機票衝一波了」。