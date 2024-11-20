痔瘡和大腸癌都可能出現血便，兩者到底該如何辨別？對此，大腸直腸外科醫師鍾雲霓指出，若排便出血並混雜奇怪的黏液及腥臭味，且經常發生，就可能不是單純的痔瘡。但她也提到，每年都會揪出1～2個案例，其實是合併痔瘡與直腸癌。建議一旦出血超過2周仍未結束，最好進一步就醫檢查較安心。

醫師鍾雲霓在《健康晚點名》節目上分享，若要靠自行來判斷是痔瘡或大腸癌，其實不容易。原因就在於痔瘡可能與大腸癌或大腸息肉的位置很相近，都在低位，因此當解出鮮紅色血便時，有時可能是從息肉或癌症而來，也有可能是痔瘡所致，甚至可能兩者都有。

鍾雲霓接著說，大腸長約150公分，在體內呈現一個「ㄇ字型」，出血位置越靠前，血液顏色會越深，因混雜了越多的黏液；而越接近肛門口，則會越呈鮮紅色。她說，通常會有1個準則，若今天排便出血，伴隨奇怪的黏液、腥臭味，且經常發生，就可能不是單純的痔瘡。

鍾雲霓表示，假如排便時，有痛感就更不怕是癌症，或是沒有痛感就只有單純鮮紅色的血，滴一下在馬桶裡，或擦拭時有一灘血，就比較像是痔瘡出血造成，可以稍微安心再觀察看看。

然而，鍾雲霓說，每年在診所都可能揪出1～2位其實是合併痔瘡與直腸癌的案例。因此，當發現出血超過2周都未好轉，跑一趟門診是不會錯的，檢查一下也能比較放心。

除了排便出血外，鍾雲霓先前提醒，假如發現排便習慣改變、裡急後重感、糞便變細，以及體重明顯下降，可能代表腸道內有腫瘤正在醞釀中，應盡快就醫去做篩檢，千萬不要輕忽。

國健署呼籲，40歲以上有家族史，尤其一等親有過大腸癌或1公分以上大腸息肉，應每1～2年就進行1次定期檢查；且大腸癌有年輕化趨勢，在30歲時就可做第1次的大腸鏡檢查，之後每5～10年進行篩檢，以減少憾事發生機率。