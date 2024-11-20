經統計，基隆市今年在山陀兒颱風及後續的康芮颱風期間，陸續發生了114起山坡坍方或土石流災情，市議員要求市府應加強山坡的監測，避免類似的事件一再發生。基隆市政府工務處表示，市府將自明年起，針對全市50處有安全疑慮的邊坡進行安全檢查，日後也將每年檢查、監測。

民進黨籍基隆市議員許睿慈20日下午在施政總質詢中指出，今年6月平浪橋與台2線交叉口出現大規模山崩，9月底、10月初因為山陀兒颱風帶來的強降雨，也造成新豐街、調和街等多處發生山坡崩塌或土石流災情，市府是否有設置邊坡滑動感測器等預警設施的打算？

工務處長陳耀川表示，今年6月發生潮境山崩事件後，市府便啟用道路邊坡的檢查，範圍包括了中山區湖海路、暖暖區源遠路、中正區海大旁邊坡等有安全疑慮的道路邊坡，都有特別檢查。

陳耀川說，自明年起，市府也會針對全市50處順向坡或可能有滑動疑慮的邊坡，進行安全檢查，且後續每年都會進行，也將建置監測系統，包括滑動感測器與水壓計等，以確保邊坡安全。

另外，產發處長林鼎超也表示，針對土石流的防災措施，市府已建置了水土保持書件管理平台及山坡地管理後台，預計今年底可以完工。同時市府也正在研議邊坡管理作業流程，除將今年發生山坡土石坍塌的地區，列出並分類各處山坡地所有權人。

後續無論山坡地是國有或私人土地，都會要求山坡地的水保義務人做好水保責任，並請技師鑑定及定期追蹤管理。