對於勞動部北分署公務員輕生案，勞動部19日公布調查結果，遭質疑處分過輕引發爭議，而勞動部長何佩珊今早質詢遭朝野立委砲轟，行政院長卓榮泰今下午親自出面道歉，卓榮泰表示，今天要用非常沉重的心情，向不幸過世的勞動部同仁家屬表達最高的歉意和遺憾。

卓榮泰指出，稍早勞動部何佩珊部長已經檢討昨日的調查報告，也公開表示幾項重大懲處的決定，整個事件當中，有重大錯誤的謝宜容分署長記兩個大過並送懲戒，最嚴厲處分將會是免職，而且未來不得再任公務員。

卓榮泰說，勞發署長蔡孟良在整個事件當中也有督導不周的責任，也會記一大過，並調離主管現職，還有2位副分署長以及主任都會併案處理，此事件引起社會極大關注，必須給家屬跟國人同胞真相，全案移送檢調單位，給家屬一個公道，這個事件當中，他未能及時接住這位同仁，身為院長也要表達最高的歉意，未來會用最嚴肅的態度。

卓榮泰強調，要求勞動部在最快的時間內做出處置，向社會交代，第二點要求所有部會跟各級機關首長徹底全面清查機關內部，不得再有霸凌行為，有若干案件現在已經被媒體所揭露，或是被討論，要在一周內完成調查，追究責任。

卓榮泰指出，所有機關全盤啟動職場防治霸凌作業辦法，就辦法對同仁的保護，縮短各項調查期間並且迅速回報給行政院，再次要求各部會機關首長，對所屬同仁的身心狀況要關心和疼惜，要隨時注意大家工作上的分配和心理上的狀況，內部任何管理絕對不容許，有不尊重辱罵甚至是霸凌的行為。

卓榮泰指出，包括勞動部在內各部會同仁這段時間都飽受壓力，國家政策還是要推動落實，未來一同營造合理友善的職場環境，要所有部會首長以此事件引以為戒，再次向不幸過世的勞動部同仁家屬和國人表達歉意，對不起大家。

至於何佩珊是否請辭，卓榮泰說，我們先讓她盡速完成現在的責任追究，至於責任歸屬會詳細跟她討論。