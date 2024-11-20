想認識中小學自然課本裡的植物有哪些？來大葉大學就能看到，大葉大學今（20）日舉辦高等教育深耕暨大學社會責任計畫成果發表會，以「SDGs x AI x STEM前瞻永續大步走」為主軸，植滿各式植物的「大自然綠教室」也正式亮相，讓大家能把課本裡的植物一次看個夠。

會中，彰化縣政府參議馬英傑、大村鄉公所社政課課長賴弘祥、大學社會責任推動中心計畫總主持人蘇玉龍及多所中小學校長，與大葉大學校長方文昌一起將祈福卡掛上許願牆，象徵對永續實踐的責任與使命、創造綠色永續發展的未來，完成開幕儀式。

大葉大學舉辦高等教育深耕暨大學社會責任計畫成果發表會。（大葉大學提供／葉靜美彰化傳真）

方文昌指出，大葉大學積極響應聯合國永續發展目標SDGs，打造全國首創的「SDGs校園實踐場域」，去年啟用第一期主題水資源，至今參訪人次超過千人，有中小學師生，還有印尼、日本等國際學者，今年第二期主題「友善栽植與生產」，運用校園植物覆蓋率83％的優勢，融合濕地、綠化牆、小葉欖仁林、綠屋頂機車棚、許願牆等特色，活化校園景觀，讓校園成為「大自然綠教室」。

校發長黃俊杰表示，「友善栽植與生產」SDGs校園實踐場域種植有超過60種水生植物、20種喬木、40種灌木，有植物知識牆，還有綠屋頂機車棚，把樹木碳匯的概念融入其中，學校提供互動式的學習體驗，有AI科技小教室，學生們也可以參加植物手作DIY活動、參觀植物工廠、菇菌研究中心、製茶基地等特色實驗室，了解友善栽植與綠色生產。