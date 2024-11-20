基隆市環保局辦「優質公廁在基隆，填問卷 X 享大禮」公廁滿意度問卷調查抽獎，20日由基隆市環保局秘書林佳儀抽出頭獎 iPad 10 平板電腦等大獎。（基隆市環保局提供／徐佑昇基隆傳真）

為促進基隆市公廁環境整潔美化，基隆市環保局除持續改善公廁外，也透過舉行「優質公廁在基隆，填問卷 X 享大禮」公廁滿意度問卷調查抽獎，了解民眾心聲。環保局表示，今日上午9時舉辦抽獎活動，在專業公證人與稽核人員見證下，由基隆市環保局秘書林佳儀抽出頭獎 iPad 10 平板電腦等大獎。

環保局表示，本次抽獎除有律師見證，並以隨機公平的程式語言及「不重複中獎」機制設計，在基隆市環保局官方臉書粉專進行直播，以確保抽獎程序符合公平、公正及公開的原則。

現場抽出頭獎 iPad 10 平板電腦、美利達碟煞登山車、日立舒適節電除濕機、基隆桂冠長榮酒店住宿券、7-11禮券等價值超過 30 萬元，總計超過 100 個獎項的幸運得主。

環保局說明，本次抽獎結果將於基隆市環保局官網以及臉書粉專公告，並以電話通知得獎者中獎訊息，請各位幸運得主於2024年12月20日前完成獎品兌換，若逾期未兌換則視為自動放棄中獎資格，各獎項兌換注意事項，也請得獎民眾詳參官網與臉書粉專資訊。

環保局指出，「優質公廁在基隆，填問卷 X 享大禮」公廁滿意度問卷調查活動反應熱烈，共匯集3030位民眾上網填寫，感謝各位民眾熱情參與，透過本次問卷調查活動蒐集到的寶貴建議，讓基隆市在公廁的施政與宣導上，能擁有更加明確的方針，而問卷結果也將提供中央環境部作為優質公廁的參考依據，以提升公廁環境。

林佳儀補充，更邀請民眾也能攜手共同落實優質公廁文化，愛護公共空間及資源，讓基隆市成為最乾淨舒適的優質城市，適逢蛇年新年即將來臨，環保局也送好禮，讓大家開心過新年。