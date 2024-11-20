新北地檢署打擊詐騙，查獲以李姓男子為首的詐騙集團，昨（19）日指揮內政部警政署刑事警察局兵分7路前往高雄市多地區搜索，查扣手機、電腦與存摺等證物，並拘提李男等人到案，複訊後向新北地方法院針對李男、張簡姓男子聲請收押禁見裁准。

檢警調查，以李男為首的詐團3月起成立，由成員以「假投資，真詐騙」的手法誘騙民眾匯款，贓款經由層層轉匯後，最後匯到由詐團成立的空殼公司帳戶中，再由張簡姓男子、胡姓男子等車手轉匯、提款，初估被害人高達20餘人，詐騙金額1.1億餘。

新北檢打擊民生犯罪專組檢察官吳姿穎昨天指揮刑事局兵分7路前往高雄左營、大寮等地區搜索，並帶回李男、張簡姓男子、胡姓男子等3人，另外查扣手機、電腦、存摺等證物。

檢方複訊後，認為李、張簡姓兩人涉犯《刑法》詐欺取財、《洗錢防制法》等罪嫌重大，且有串、滅證與反覆實施詐欺之虞，向新北地方法院聲請收押禁見裁准，另名胡男則獲法院諭知3萬交保。