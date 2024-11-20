台東縣垃圾焚化廠運作過程產生的底渣與飛灰，目前採外運處理，然因費用高昂成為負擔，台東縣環保局長郭建成今（20）日於議會詢答時表示，優先考量卑南鄉與鹿野鄉垃圾掩埋場作為灰渣最終處理場；對此，卑南鄉長郭宗益持開放態度，鹿野鄉長李維順明確表達「三不」立場。

台東縣長期飽受垃圾問題之苦，縣府極推動垃圾自主處理，前年重啟垃圾焚化廠，每日處理縣內生活垃圾、去化各鄉鎮垃圾掩埋場，另基於互惠原則，協助代燒高雄市垃圾。

依台東環保局統計，今年截至11月17日底渣產出7250公噸，飛灰3193公噸，皆需運送至外縣市進行後續處理，成本高昂且增加碳足跡。

縣議員楊招信於總質詢中指出，台東垃圾性質單純，底渣與飛灰較乾淨，建議縣府在地設置處理場。縣長饒慶鈴表示，將輔導在地業者利用底渣生產再生粒料，推動資源循環利用。

飛灰部分則採固化後掩埋方式處理，環保局長郭建成說明，全縣13座垃圾掩埋場中，卑南鄉與鹿野鄉的掩埋場在建設時即規畫為飛灰固化物掩埋場，屬既有場域，未來將列為優先選址。

對此，鹿野鄉長李維順態度強硬表示「絕不容許，絕不協商，絕不接受」，他認為不應讓鹿野鄉概括承受全縣垃圾所產生的毒害，所謂「個人做業各人擔」，應由各鄉鎮市公所自行運回掩埋。

卑南鄉長郭宗益則表示，環保局若能妥善處理灰渣，確保無害環境，並予以合理補償，不會強硬抗爭反對，「畢竟當中含有鄉內產出的垃圾，相信鄉民也能接受」。

郭建成強調，垃圾掩埋場屬各鄉鎮市公所管理，推動飛灰固化掩埋場設置前，必須取得地方共識。目前卑南與鹿野掩埋場內堆置大量垃圾，仍須經過活化改建，方能正式作為飛灰固化物掩埋場使用。