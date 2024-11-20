勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署發生職場霸凌事件，1名39歲公務員疑因此在辦公室內輕生，據悉，勞動部部長何佩珊20日備詢時表示，謝宜容將記2大過免職，負責督導的勞動部發展署署長蔡孟良則記1大過調離主管職。勞動部長何佩珊部分，行政院長卓榮泰說，會先讓她盡速完成現在的責任追究，至於責任歸屬會詳細跟她討論。

何佩珊曾經擔任民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘辦公室主任、行政院政務副秘書長。賴清德當選總統後，今年520升任為卓榮泰內閣的勞動部部長。

立法院司法法制委員會今年4月審查國會改革相關草案時，何佩珊當時還擔任行政院副祕書長，由於亂解釋大法官釋字585號，被國民黨立委吳宗憲轟下台並痛批胡說八道。

前立委郭正亮當時曾披露，大家都低估了何佩珊的背景，她擔任柯建銘辦公室主任10幾年，什麼高官沒見過，哪一種立委沒見過？吳宗憲算什麼！郭正亮當時預測，如果何佩珊接勞動部，挑戰就大了。因為當初賴清德在「一例一休」修法時，有人注意到，何佩珊是站在資方那一邊，這個一定會被檢視。

不過，民進黨立委柯建銘那時候幫忙緩頰，1989年柏林圍牆倒塌、天安門事件風起雲湧時代，何佩珊念輔大的時候，就是學生勞工運動的先驅，當年是開著宣傳車跑給警察追，是學生工運時代第一批人；當年勞委會主委為趙守博，何佩珊因帶著工人前往勞委會前面抗議和警方衝突，因此遭判刑6個月緩刑3年，創下學生參與社會運動第一個被判刑的例子，沒人想到30年後，何佩珊成為勞動部的主人。

但工會幹部坦言，「跌破大家眼鏡」，更稱她與工會沒有淵源、是一張白紙，期許他能夠與工會多溝通，建立溝通管道。

何佩珊在擔任行政院副秘書長時，歷任四任閣揆，是最久的行政院副秘書長。她要轉任勞動部長當時野吐露心聲，行政院給了她很宏觀視野，協助跨部會協調，「才有勇氣踏入下個火坑」，她還說「如同院長所說是去唸研究所，還沒辦法畢業」，希望在行政院同仁加持下走的更穩、更久。

郭正亮今（20）日在中天電視《綠也掀桌》也提到，過去，所有部長都要去柯建銘辦公室開協調會，對何佩珊多客氣，「因為我去過」，全世界都知道何佩珊是柯建銘辦公室主任。問題是她現在就是勞動部長，沒看過危機處理越處理越大的，這危機管理零分！

勞動部勞動力發展署北分署爆發公務員職場霸凌案，勞動部調查報告提及當事人北分署長謝宜容對同仁工作上的言語霸凌「目的良善」，何佩珊第一時間解釋調查報告都是專業用語。11月20日在國民黨立委質詢時，掩面痛哭，坦言謝宜容的確有霸凌事實，並改口致歉說「目的良善用語錯了，我們承認錯誤」。

據了解，謝宜容將記2大過免職，負責督導的勞動部發展署署長蔡孟良則記1大過調離主管職。至於何佩珊，行政院長卓榮泰說，會先讓她盡速完成現在的責任追究，至於責任歸屬會詳細跟她討論。

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