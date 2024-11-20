民進黨今中常會，據轉述，立法院報告時，黨團幹事長吳思瑤表示，民眾黨立委黃國昌提國發基金調查委員會，還有國民黨提出經濟部長郭智輝調查委員會，都是私設刑堂，霸凌官員，有可能進入表決，民進黨團會持續關注這兩個調查委員會。

前海軍艦長呂禮詩日前在中國大陸珠海航展稱讚解放軍武裝，並揚言想讓台灣觀眾知道「我們中國有多強」；據轉述，中常委立委邱志偉會中則說明，他因此提兩岸關係修法，擬將退役將領的適用資格，由原本上將擴及少校以上，且領有終身俸人員。因為這是「國安層級」問題，要持續關注。

此外，身兼黨主席賴清德總統今在中常會中致詞也強調，為了協助國內的產業蓬勃發展，在這個月7號，行政院公布了，「中小微企業多元振興發展計畫」，以「3策略、3配套、1窗口 」，幫助中小微企業落實數位、淨零雙軸轉型，以及發展通路。

他說，同時也提供普惠貸款、租稅優惠，以及信保機制等三項配套措施，由經濟部建立單一服務窗口，目的就是要以最簡便、直接的方式，來協助中小微企業，讓企業不分大小，都可以一起成長茁壯，也惠及全體國人。

賴清德表示，另外，維護台海和平、促進區域繁榮，並讓全體國人共享經濟發展的果實，是政府不變的目標，會持續努力。