德國看守協會今日公布氣候變遷表現指標（CCPI），我國今年排名60名，雖較去年進步1名，但仍屬於後段班，排名倒數第7名。環境部長彭啟明表示，台灣氣候表現絕不是末段班，這份評比存在爭議，是錯誤的，他不太接受。

國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢（左）15日前往環境部COP29戰情中心，和環境部長彭啟明（右）共同透過線上連線，與遠赴亞塞拜然參與COP29的工作人員交流訊息，分享會議進展並討論相關應對策略。（羅永銘攝）

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴20日指出，占分最重的「溫室氣體排放」設定我國2023年人均溫室氣體排放目標，相較日本、美國、中國大陸及印度明顯特別嚴格，且我國人均溫室氣體排放量與加拿大相當，在2030年卻要負擔比加拿大更高的目標，導致台灣很難獲得比較好的名次。

國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢（左）15日前往環境部COP29戰情中心，和環境部長彭啟明（右）共同透過線上連線，與遠赴亞塞拜然參與COP29的工作人員交流訊息，分享會議進展並討論相關應對策略。（羅永銘攝）

他也指出，實質減碳才是因應氣候變遷最好的績效，耶魯大學與哥倫比亞大學「環境績效指標」我國在180國家中排名49、歐盟委員會聯合研究中心指出我國碳排放減少幅度在亞洲僅次日本，中國大陸與印度排放量成長，卻能在CCPI獲得比台灣更好的名次，其評比方法有爭議，不宜直接引用評斷我國減碳努力。

環境部長彭啟明則強調，台灣氣候表現絕非國際末段班，而是位在中段班，且持續向上前進，這份評比參考價值不高，是錯誤的，他不大接受。即便我國不見得能當第一名，但很認真追隨國際，推出一連串措施，包含成立國家氣候變遷對策委員會、舉辦永續長聯盟等。

不過他表示，這份評比是上任後給出的第一份成績單，希望在任期結束、3年後，排名有所成長。

至於該份報告提及，台灣缺乏逐步淘汰化石燃料計畫，且2030年減碳23至25％目標過低。彭啟明指出，我國能源使用從煤轉氣、2034年達成無煤中火，是脫離化石燃料的展現，預估10年內台灣可大幅度擺脫對煤的依賴。另外，我國2030年減碳新目標目前仍在討論中，但會比24％更好。

他也提到，多數國家很難免除使用天然氣，例如新加坡發電約95％來自天然氣，自己希望低碳能源趕快進來，相信2025年再生能源的量會明顯提升。