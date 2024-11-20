面對美國準總統川普揚言對大陸徵收重稅，外界憂慮北京可能採取報復措施，首當其衝的是半導體產業。外媒指出，輝達、台積電等晶片股已超賣，現在正是進場時機；先前半導體股下跌已反映高關稅風險，但隨著輝達營收持續成長，任何意外的短期波動都將被視為長期買入並持有的機會。

巴倫周刊報導，VanEck半導體ETF自7月中創下歷史高點以來，已下跌14%，來到241美元，而標普500指數則持續上漲。儘管股價下跌歸因於投資人拋售獲利，但近期市場擔憂中國將對川普預計徵收的關稅採取報復措施。

分析師預估，該半導體ETF未來 12 個月的本益比為26倍，較7月的33倍有所下調。雖然仍高於標普500 指數的21.9倍，但與今年稍早相比，此溢價已大幅縮減。這表示晶片股的估值不太可能大幅降低，因為預估盈餘成長速度將比大盤利潤的成長來得快。

VanEck半導體ETF的主要成分股包括輝達、超微、博通、美光、台積電，以及晶片設備製造商科林研發、應用材料和ASML。

據FactSet數據，隨著客戶持續增加對AI晶片和雲端、AI功能的採購，分析師預計未來幾年該產業的收益將以兩位數年增率成長。

輝達預計未來幾年的年收益將成長35%，其表現優於其他半導體股票，但自7月中以來股價仍基本持平，明顯遜於標普500指數。

Evercore策略師Julian Emanuel表示，輝達是其故事的英雄，公司是「AI革命先鋒」，任何意外的短期波動都將被視為長期買入並持有的機會。

至於川普調高關稅部分，由於晶片製造商營收持續成長，先前這些股票下跌已反映關稅相關的風險。隨著季度報告繼續確認獲利可能持續走高，股價可能別無選擇，只能上漲。

如果輝達在台灣時間周四盤後公布的業績和財測達到或超出預期，晶片股將有機會大幅上漲。

◎免責聲明：本文所提及的個股及ETF，非任何投資建議與參考，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。

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