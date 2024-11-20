美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）獲川普提名掌管效率部，預計將大砍政府部門，他多次批評聯邦政府「管太多」、效率太差，阻礙登陸火星的進展。他過去曾自曝受監管影響，被迫「綁架海豹」進行實驗，或許可說明他的憤怒。

據「福斯新聞」、「今日印度」、「印度快報」先前報導，馬斯克10月曾在X平台發文，預告將公開SpaceX如何被政府「強迫綁架海豹，為牠們戴上耳機並播放音爆聲，以了解海豹是否煩躁」的內幕。

Tomorrow, I will tell the story of how SpaceX was forced by the government to kidnap seals, put earphones on them and play sonic boom sounds to see if they seemed upset https://t.co/e8VsQpTOOa — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2024

他當時接受弗里德曼（Lex Fridman）播客專訪，指出被環境監管單位要求進行實驗，目的是評估火箭從加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）升空時產生的「音爆」，會否影響當地海豹數量。他也轉發一頭海豹戴著耳機的照片，照片裡的海豹看起來相當平靜。據悉SpaceX進行了2次實驗，2次實驗對象為不同的海豹。

The regulators made us kidnap seals TWICE! So crazy ... https://t.co/qWRIGgOc9E — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2024

除了海豹實驗，馬斯克也抱怨被美國漁業處（US National Marine Fisheries Service）要求研究「星艦」（Starship）火箭落入海洋後會否砸中鯨魚或鯊魚。他回憶當時的想法：「海洋很大，有很多鯊魚，並不是不可能，但非常不可能，所以我們說，『好，我們會做分析，你們能給我們鯊魚數據嗎？』」

This story of strangulation by over-regulation from @elonmusk about the government requiring @SpaceX to asses whether their rockets could potentially hit SHARKS and WHALES is side-splittingly hilarious. 🤣 pic.twitter.com/E06XIJm7zy — Colin Wright (@SwipeWright) October 20, 2024

對方原先不願給，在一來一往溝通後才獲得數據，星艦的分析結果也顯示「鯊魚不會有事」，他抱怨，「除非我們進行這個瘋狂的鯊魚分析，否則他們不讓我們繼續發射（指火箭）」，馬斯克回憶當時以為做為鯊魚分析就行了，「但後來他們說，『那鯨魚呢？』」