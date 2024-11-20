美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）獲川普提名掌管效率部，預計將大砍政府部門，他多次批評聯邦政府「管太多」、效率太差，阻礙登陸火星的進展。他過去曾自曝受監管影響，被迫「綁架海豹」進行實驗，或許可說明他的憤怒。
據「福斯新聞」、「今日印度」、「印度快報」先前報導，馬斯克10月曾在X平台發文，預告將公開SpaceX如何被政府「強迫綁架海豹，為牠們戴上耳機並播放音爆聲，以了解海豹是否煩躁」的內幕。
他當時接受弗里德曼（Lex Fridman）播客專訪，指出被環境監管單位要求進行實驗，目的是評估火箭從加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）升空時產生的「音爆」，會否影響當地海豹數量。他也轉發一頭海豹戴著耳機的照片，照片裡的海豹看起來相當平靜。據悉SpaceX進行了2次實驗，2次實驗對象為不同的海豹。
除了海豹實驗，馬斯克也抱怨被美國漁業處（US National Marine Fisheries Service）要求研究「星艦」（Starship）火箭落入海洋後會否砸中鯨魚或鯊魚。他回憶當時的想法：「海洋很大，有很多鯊魚，並不是不可能，但非常不可能，所以我們說，『好，我們會做分析，你們能給我們鯊魚數據嗎？』」
對方原先不願給，在一來一往溝通後才獲得數據，星艦的分析結果也顯示「鯊魚不會有事」，他抱怨，「除非我們進行這個瘋狂的鯊魚分析，否則他們不讓我們繼續發射（指火箭）」，馬斯克回憶當時以為做為鯊魚分析就行了，「但後來他們說，『那鯨魚呢？』」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。