展望2025年，許多人關心未來一年的運勢變化，對此專研塔羅的小孟老師在臉書上分享，2025年蛇年將有4生肖、4星座面臨大沖煞，前者有犯太歲的干擾，運勢易陷低迷不振，後者遭遇不同的行星逆行，會有諸多變數和挑戰，他並建議點光明燈、安太歲加以化解，為未來一年提前作好準備。

▌生肖蛇：犯太歲

生肖蛇工作計畫常常遇到阻礙，升職加薪遙遙無期，甚至可能有失業的風險，財務狀況也可能變差，像是投資失利或有意外的支出，切記不可以借錢給別人。

▌生肖豬：沖太歲

生肖豬要注意工作方面，可能會有突然變故，比如專案被臨時取消，讓你感到不安，財運有可能意外損失，尤其是高風險投資，而人際關係可能被誣陷或誤解，導致人際關係受到影響。

▌生肖虎：刑太歲+害太歲

生肖虎在工作上可能遭遇不公平對待，像是被排擠或被分配不合理的工作，這會影響你的職涯發展和士氣，在投資方面應避免盲目跟風，特別是不要輕信他人，否則容易遭遇虧損的風險，而感情方面要小心，可能遇到舊情人或以前的朋友突然出現，讓你感到困惑和壓力，需要理性處理這種情感上的干擾。

▌生肖猴：刑太歲+破太歲

生肖猴可能被捲入辦公室的權力鬥爭，因而感到壓力備增，甚至影響升遷機會，在財務方面，投資要特別謹慎，因為可能聽信朋友或同事的建議，投入一個看似有利可圖的項目，結果卻虧本，甚至損失更大。

▌獅子座

2025年獅子座會遇到水逆和火逆的狀況，與金錢相關的溝通、合約、交易可能出現延誤或誤解，尤其是投資或購物要特別謹慎，避免衝動購買或不必要的開支。

▌牡羊座

2025年土逆和水逆期間，牡羊座財運可能會面臨較大挑戰，宜避免進行大額交易或簽訂長期合約，因為這些事務可能出現反覆修改或意外變數，最好不要亂投資。

▌水瓶座

水瓶座要特別留意5月至10月的冥王星逆行，這對財運將產生深遠影響，這段期間的財務狀況可能會經歷轉變，尤其在長期財務計畫和資源分配上，需要進行更深入的反思和調整。

▌雙魚座

雙魚座2025年同時面臨土逆、水逆和金星逆行，在這困難時期，在健康上容易花費變多，要小心心情起伏大，對人容易產生誤解。

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