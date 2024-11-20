台中市知名「彩虹眷村」2022年遭當時協助營運的彩虹文創公司以油漆覆蓋畫作，中市文化局對魏姓執行長等8人提告侵權並求償150萬元，台中地院認為難認侵權，判文化局敗訴，可上訴。（中市府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市觀光景點「彩虹眷村」以繽紛童趣的彩繪聞名，2022年遭當時協助營運的彩虹文創公司以油漆破壞畫作，中市文化局對魏姓執行長等人提告刑事毀損罪、民事求償150萬元，繼今年（2024）8月間台中地院駁回民事訴訟後，近日刑事再判魏等人均無罪，可上訴；文化局回應，為捍衛公有財產及民眾權益，將於收到判決書綜合研判後提出上訴。

位於台中市南屯區的彩虹眷村，是「彩虹爺爺」黃永阜利用閒暇時在將拆除的老屋牆面、地面作畫，畫風繽紛、富有童趣，頗具特色，中市府決定暫緩拆除，並於2014年接管後規畫開放，每年吸引大量國內外遊客到訪。

判決書指出，文化局2017年先與黃簽訂「台中市南屯區彩虹村認養維護契約書」，又於2020年續約，由黃與代理人、彩虹文創魏姓執行長於契約期間認養建物內設施及作品，2022年7月因文化局不再續約，魏率員工等以油漆覆蓋17面牆，致彩繪圖案毀損，文化局憤而報警提告，並向魏及員工等人求償150萬元修復費用。

彩虹文創等人抗辯，黃與文化局簽訂認養契約，同時授權魏彩虹眷村的認養維護權限，黃可免費使用場地並自行負擔所需的水電及創作設備，而魏負責維護、管理費用，有權對建物彩繪和粉刷；另，黃又於2010年、2012年將已完成及未來創作之作品著作權轉讓給魏，魏的行為屬於契約管理範疇，非不法侵害也不涉及民事損害。

台中地院審酌，認養期間，魏依黃的授權合法管理建物，有權變更、塗改彩繪作品，魏等人將彩繪作品以油漆塗抹覆蓋行為，難以被認定為有侵害文化局權利的故意或過失，且不具不法性，民事部分認定文化局求償無理由，判處駁回。

刑事部分，台中地檢署偵查後雖依毀損罪嫌起訴魏等14人，但經台中地院審理，認為魏丕仁等人犯嫌不足，無毀損罪構成要件，判處魏等8人均無罪。

文化局表示，彩虹村建物及土地為市有財產，附著在牆上的彩繪畫作也是不動產的一部分，同樣屬於公有財產，市府尊重判決結果，市府將於收到判決書，並綜合研判案情後提出上訴，以維護公共利益及市民權益。