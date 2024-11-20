「2024華特迪士尼亞太內容發布會」今（20日）起連續2天在新加坡濱海灣金沙酒店舉行，《Moving 異能》原作家兼編劇姜草新劇《照明商店》也在現場舉辦試片和記者會，他與導演金熙元及男女主角朱智勛、朴寶英現身，朴寶英驚曝和朱智勛不只沒有對手戲，因為拍攝地點也不同，飾演護士的她在醫院，朱智勛則在燈具行拍攝，因此在片場也完全沒遇到彼此，惋惜地說：「本來很期待能一起演戲，沒辦法達成有些遺憾，希望未來有機會再合作。」

該劇也是曾演出《異能》中「體育老師」等多部夯劇的金熙元首度擔任導演的作品，他說：「第一天到現場非常緊張，一直在思考應該做到什麼程度才能讓觀眾覺得有趣並產生共鳴，這是一部很特別的影集，但我試圖尋找一個平衡點，既能展現它的獨特性，又不會讓觀眾覺得難以理解。」並笑說第一次執導演筒，也變得更加謙遜，自嘲在當演員時，可能會有點自大，但這次深刻感受到原作的細膩與演員們優秀的演出，還有全體工作人員的熱情與努力，讓我深感佩服，更謙虛說「當初姜草作家提議讓我執導時，我心想『他是看上了我哪一點呢？』如今能完成我的導演夢，真的非常感激，也期待作品公開。」

朱智勛在《照明商店》飾演照明商店的主人。（Disney＋提供）

朱智勛也直呼「從學生時代起，我就是姜草作家的粉絲」，很榮幸能夠參與該劇的演出，不忘稱讚曾在合作電影《寂噤計畫》的金熙元，因為當過演員，相較於其他導演，有更強的觀察力，「從第三者視角看問題的方式很有趣」，開拍前也準備得非常充分，更稱，雖然與朴寶英沒有對手戲，但他和裴晟佑、金敏荷等其他演員非常有默契，「拍攝過程中，很放鬆地融入劇情與角色中。」

這是朴寶英第3次演出護士，她坦言：「雖然有點壓力，但這部作品的題材完全不同，護士專業的要求也不一樣。雖然職業相同，但角色特質不同，所以觀眾不會覺得重複。」談及此次選擇朱智勛和朴寶英演出的原因，金熙元則直誇：「他們都是非常出色的演員，朴寶英在飾演護士時特別投入，展現與以往不同的面貌，至於朱智勛，我也一直在想要怎樣才能讓他展現別的面貌，在以導演身份和他們的溝通相當順暢，也都很完美地演繹了各自的角色。」

朴寶英在《照明商店》飾演加護病房護理師。（Disney＋提供）

姜草提到，原作是他13年前創作的漫畫，「影集將漫畫中無法表現的內容，透過導演和演員們以更立體的方式呈現出來了，雖然故事相似，但差異其實很大，原作中用圖畫表現的情感，轉化成影像後，讓我更加滿意，比原作看起來更加豐富。」展現對該劇的強大信心。最後，被問到是否計劃推出「姜草宇宙」時，他說：「在漫畫中創造宇宙是可能的，但在電視劇中能否做到還是未知數，現在我先做好《照明商店》，希望觀眾都多支持這部作品。」

《照明商店》將於12月4日在Disney＋上線。