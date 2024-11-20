台灣福斯汽車20日宣布，2025年第1季底與豐舜汽車終止合作關係。豐舜自自2021年起與福斯在基隆市、台北市信義、南港、文山區，與新北市三峽、鶯歌、新店、深坑與汐止等地區市場。雖然合作關係即將結束，不過台灣福斯汽車強調，仍將與豐舜汽車密切合作，確保服務無縫接軌，讓消費者權益不受影響，豐舜汽車的現有據點將持續為消費者提供服務，直至2025年第1季底合作結束。

台灣福斯汽車表示，長期深耕台灣市場，不斷挹注品牌資源引進重點車款、擴展服務網絡，致力提供消費者最優質的用車體驗，為更精準掌握市場需求，並提供更完善的服務，台灣福斯汽車將調整授權經銷通路布局。

台灣福斯汽車為提供消費者更優質的服務，不斷審視並調整經銷通路布局。自2021年起，與豐舜汽車股份有限公司攜手合作，共同拓展大台北地區市場，陸續建立了新北市新店區和汐止區的服務據點，並取得不錯的成果。然而，考量整體營運策略及市場發展，雙方決定於2025年第一季末終止合作關係。台灣福斯汽車感謝豐舜汽車過去幾年的努力，並承諾將確保服務無縫接軌，不影響現有車主的權益。

展望未來，為提供消費者最完整的品牌體驗，台灣福斯汽車將持續擴展服務網絡。除了在苗栗頭份增設快速充電站外，更將於年底在台北內湖設立全新展示中心，同時建置全台首座室內極速快充站。2025年更將陸續於林口開設全方位服務中心，並且為桃園旗艦據點上樑建設，持續提供服務覆蓋率與便利性，滿足消費者多元需求。台灣福斯汽車將持續深耕台灣市場，透過引進最新車款、整合經銷網絡、擴展充電服務網絡、優化服務流程等方式，為消費者提供更全面的用車體驗。無論是燃油車還是電動車車主，都能在台灣福斯汽車的授權經銷網絡中找到最適合的服務。

豐舜汽車的汐止與新店據點將於2025年第一季末前持續為消費者提供服務，在此期間，消費者仍可前往豐舜汽車的據點進行賞車、試駕、維修保養等服務。台灣福斯汽車感謝豐舜汽車過去幾年的努力與貢獻，並確保營運交接期間之服務無縫轉接，確保消費者權益不受影響。該區域的車主朋友們將陸續接獲相關通知，敬請安心。