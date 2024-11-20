英國名校牛津大學近期因過度依賴兼任講師、甚至時薪制講師教授大學課程廣受外界批評。大學學院工會（UCU）批評，牛津大學接受外界捐款，卻利用「外送式合約」壓榨教師來支撐學校最負盛名的教學制度，相當可恥。

根據英國《觀察家報》（The Observer）獨家取得的數據，牛津校內僅有約3分之1的課程由全職教師講授，而多達61％的核心教程教學由簽訂短期合約或按時薪計酬的講師完成，其中20％的課程更是由博士生或剛展開學術生涯的新人講師負責。

大學學院工會秘書長格雷迪（Jo Grady）猛烈批評牛津大學，稱校方接受捐贈的歷史可追溯至中世紀，現在卻仍依賴「Deliveroo式」（英國知名外送平台，暗示薪資低或工作不穩定）合約支撐制度，讓學者在超低薪資甚至貧困線下工作。她表示，學生及家長若得知牛津大學利用學者從事低薪教學，必定會感到憤怒。

工會指出，講師的薪資計算主要基於實際與學生接觸的時間，但若考慮到備課、評分和學生輔導，實際薪資往往低於最低薪資標準。一名受訪的博士生透露，他在牛津的時薪僅有37英鎊（約新台幣1525元），所以他每周必須安排兩天去校外機構任教來補貼生計。 另一位人文學科的導師形容牛津的制度「極度勞動密集且剝削」。

牛津大學的基督堂學院2022學年收入達到4260萬英鎊（約新台幣17.6億），但校方為現代歐洲史的講師僅開出最高16983英鎊（約新台幣70萬）的年薪。招募公告中要求講師每周教授5堂課，還有額外的輔導和測驗工作，計算後時薪顯然遠低於最低薪資標準。學院接獲批評後回應稱公告有誤，並將職位從全職修改為兼任。

此外，牛津大學副校長特雷西（Irene Tracey）在2023年初上任後，下令對教師薪資進行審查，然而，審查範圍並不包含專為教授課程而被僱用的學者。另一位副校長威廉斯（Martin Williams）表示，大學正在實施「牛津加權」付款，以提升低薪教師的待遇，但是否能有效緩解經濟壓力仍有待觀察。

儘管牛津大學的教育品質仍被外界視為全球領先，但其制度背後凸顯出高等教育機構內部的結構性問題。一位大學講師直言，外界或許根本不了解有多少課程由短期合約或時薪講師教授。

學者們普遍認為，牛津的「聲望」不足以掩蓋不合理薪資與高壓的教學工作。若不改善薪資與合約問題，這一制度恐難以持續運作下去，對教育品質及大學聲譽都將造成長期影響。