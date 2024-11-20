進入禽流感好發季節，台南南區雁鴨科野鳥排遺及安南區四草溼地黑面琵鷺檢出高病原性禽流感，境外禽流感病毒入侵的風險顯著增加，農業局動保處從9月1日啟動「禽流感強化防疫措施」，將持續至明年3月31日，以早期發揮疾病預警並提升禽場產能。

農業局動保處表示，強化防疫措施分為2個階段，先針對今年曾發生禽流感的6個案例場進行環境採樣監測及生物安全關懷，確保飼養環境無潛藏病原及輔導業者正確生物安全軟體操作。為強化養禽場的安全防疫意識，動保處於秋冬來臨前舉辦2場生物安全教育訓練，邀請國內專家學者指導養禽業者，確實提升本市養禽產業的防疫能力達最佳效果。

消毒車至養禽場周邊道路進行消毒。（市府提供／寶智華台南傳真）

養禽業者應做好禽舍抗寒保暖工作。（市府提供／寶智華台南傳真）

第二階段重點措施包含增加本市高風險地區禽場及外圍環境監測數量，並加強禽流感熱區內的清潔消毒工作，早期檢出疾病及阻斷病毒傳播鏈；自10月以來，已增加1680件採樣監測及強化988場次防疫消毒工作，均未檢出禽流感病毒。此外，動保處也完成877場次養禽場的生物安全查核，並要求養禽業者同步於場內進行清潔消毒，共同降低環境中禽流感病毒。

市長黃偉哲表示，今年入冬以來，嘉義及彰化已發生高病原性禽流感病例，顯示環境中病毒開始活躍，提醒養禽業者應持續強化生物安全防疫措施，落實禽場門禁管制、定期維護防鳥設施嚴防候野鳥與場內家禽接觸，並注意禽舍保溫工作。