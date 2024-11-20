啦啦隊女神林襄IG上擁有超過184萬粉絲追蹤，在全台各地擁有超高人氣，今（20）日林襄分享到普吉島度假旅遊美照，照片中她穿著繞頸設計比基尼，小小布料幾乎包不住32E豐滿上圍，貼文一出，湧入大批網友朝聖。

林襄在IG曬出一系列和好友一起到普吉島旅遊照片，她將頭髮綁成可愛丸子頭，穿著粉色點點比基尼，大露南北半球，展現不科學火辣S曲線，好身材回到巔峰狀態，完全沒有前陣子因為過瘦，令粉絲擔心健康狀態的樣子。

林襄曬出比基尼辣照。（圖／林襄IG）

林襄一手拿著泰奶享用，站在游泳池旁，隨後也好友一起戲水，享用美食，林襄大讚這次找到的villa景色真的很美，讓她很想待一整天。

林襄和姊妹們一起戲水。（圖／林襄IG）

福利照讓網友紛紛大讚：「泰美惹」、「好漂亮的人」、「噢買尬這個身材沒了」、「太美太辣了」、「真的好香」、「有你的地方都是漂亮的」、「好喜歡三花一起」、「這顏值和體型太nice了」、「有長一點肉，正好多」、「也太好看了」、「南半球炸出」、「這是什麼身材，一點都不科學」。