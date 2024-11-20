備戰21日開打的世界12強棒球賽複賽，中華隊20日來到東京巨蛋練球，最主要針對場地燈光、草皮彈跳進行適應，總教練曾豪駒相信，經過今天練習，選手會很快去做適應；至於統一獅洋投勝騎士因為簽證問題還沒到日本，曾總認為，還是要等真正開賽在做判斷，短期盃賽不確定因素很多，不管誰投都要做好準備。

從「台北大巨蛋」打到「東京巨蛋」，中華隊已寫下隊史新猷，接下來還要繼續締造歷史，曾豪駒說：「能再踏進東京巨蛋是很幸福也很有意義的事，因為我們有很好的團隊、優秀的教練跟球員，才能達成目標進到複賽，接下來也希望能在複賽爭取到佳績。」

複賽首戰將碰上A組第一名的委內瑞拉，曾總認為，委內瑞拉投手群表現很好，陣中也有熟悉的戰友，「我們知道他們的實力很堅強，但也跟選手說要相信自己，在台灣時大家展現拚勁跟想贏球的態度，希望能在複賽繼續呈現出來。」

曾豪駒指出，在國際賽中所有對戰都是陌生、彼此不熟悉的，但會透過情蒐、教練提醒，讓球員專注面對球賽，盡可能減少錯誤，呈現出最佳表現，「現在打進複賽，希望能夠打進決賽、想要挑戰最佳成績。」

此次中華隊中大概有一半的選手沒在東京巨蛋比賽，因此今天練習時特別針對球場視覺、場地彈跳，必須要在這段時間趕快去適應，「但我相信選手都知道也會互相提醒，應該可以很快融入。」

至於明天先發打序，曾豪駒僅表示，會依照狀況不錯的選手下去應戰，「現在每一個人心態都是興奮的，希望能在比賽中投入、專注、展現自己的優勢。」