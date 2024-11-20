ECCT理事長尹容肯定政府過去一年的努力，使得去年建議書中所提出的議題24%取得了解決及充分進展，成績可謂近年來最佳，同時今年建議書涵蓋25個產業委員會議題，理事長呼籲政府與業界協力推動相關政策落實。

歐洲商會2025建議書主要建議摘要，能源與永續發展方面，認為台灣面對氣候變遷與能源安全挑戰，ECCT建議成立中央級協調機構，加速風能專案融資及許可流程，促進風能投資。此外應加強綠色能源基礎設施，確保2050淨零排放目標的實現。

智能移動與減碳上，商會認為，電動車普及仍低，ECCT建議延續稅務優惠、提升充電基礎設施建設並簡化相關規範，鼓勵市場快速成長，助力交通減碳。

健康台灣議題上，台灣國民健康保險被譽為全球效率最高，但醫療支出占GDP比例偏低，影響整體健康成果。商會建議簡化藥品給付流程，並提高對常規疫苗與癌症新藥的投資。此外，政府應擴大政策參與，吸納醫療專業人士與病患代表的意見。

台灣面臨人力資源短缺問題，ECCT建議放寬勞動法規，支持遠距與彈性工作；降低家庭幫傭門檻，推動職場家庭友善政策。同時，需吸引更多外籍專業人才，簡化簽證及工作許可流程，改善外籍居民待遇以留住人才。

國際化與法規透明領域，商會表示，台灣需採用更多國際標準，提升透明度並簡化法規影響評估(RIA)，為外貿與投資創造更友善環境。ECCT亦呼籲強化智慧財產權保障及供應鏈效率，以鞏固台灣作為區域物流樞紐的地位。

財務韌性與糧食安全，商會建議成立台灣個人儲蓄帳戶(TISA)，鼓勵長期投資以強化資本市場。此外，政府應提高糧食自給率並遵循國際食品安全標準，確保糧食供應穩定。

最後數位與淨零轉型，商會表示，應推動政府與私人產業數位化，修訂相關法規，簡化行政流程。電信業若採節能減碳措施，應享有電費優惠，以促進永續發展。