周三泛歐Stoxx 600指數早盤暫升2.88點或0.58%，為503.48點。周二由於投資人轉向避險資產，該指數觸及個月新低。

周三瑞士法郎和美國政府債券價格下跌，而美元在盤中觸及一週低點。

在俄羅斯降低核武使用門檻之後，最新的消息指出，普丁說，願意與美國總統當選人川普就烏克蘭停火協議展開討論，但是該協定排除了在領土問題上俄國做出重大讓步，以及基輔加入北約的計畫。

焦點也集中在美國總統當選人的政府人事任命上，華爾街券商執行長Howard Lutnick擔任商務部長，將領導川普的貿易和關稅策略。

英國軟體公司Sage集團公布全年營業利益優於預期，預計今年獲利率持續增長，目前股價飆升17%。

法國樂透(La Francaise des Jeux)大跌5.5%，稍早法國農業信貸保險說，計畫出售該公司2.2%持股。

在數據公布方面，歐元區10月消費者物價指數(CPI)終值為年增2%，符合預期，但高於前一個月的年增1.7%。

德國10月生產者價格指數(PPI)為年減1.1%，同於預期。

英國10月消費者物價指數(CPI)微幅上揚，來到年增2.3%，高於預期，也高於前一個月的年增1.7%。

在數據公布後，英國股市表現落後於其它股市。