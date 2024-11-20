國定古蹟彰化孔子廟櫺星門東側有棵樹齡約50年的大榕樹，高大枝幹和碩大樹冠，樹形相當優美，與孔子廟的莊嚴氛圍相映成趣，常吸引許多民眾駐足欣賞，但榕樹受病蟲害感染，經專家會勘恐有傾倒之虞，將進行移除，文化局將在24日舉辦活動，以詩歌與音樂，為老榕樹送別。

文化局表示，老榕樹受病蟲害感染，雖經防治仍無法根治，經專家會勘結果顯示，老榕樹非屬彰化縣列管珍貴老樹，由於榕樹主莖幹受病菌感染有長達兩公尺大面積腐朽，且內部腐朽仍繼續進行中，又有發現白蟻孳生，專家學者建議應優先考慮移除，以避免無預警倒伏。

國定古蹟彰化孔子廟櫺星門東側樹齡約50年大榕樹，受病蟲害感染，經專家會勘恐有傾倒之虞，將進行移除。（葉靜美攝）

國定古蹟彰化孔子廟櫺星門東側樹齡約50年大榕樹，受病蟲害感染，經專家會勘恐有傾倒之虞，將進行移除。（葉靜美攝）

文化局考量榕樹所處位置為國定古蹟彰化孔子廟，是彰化縣珍貴重要文化資產，參觀民眾絡繹不絕，為顧及保護文化資產建築物及出入行人人身安全，將依專家學者建議予以移除。

移除老榕樹令人不捨，文化局將在本月24日下午2時至4時，舉辦「送別老樹迎新綠」生命教育活動，邀請文學家林武憲老師為老榕樹創作《送別老榕樹》詩文，並由他親臨現場朗誦為老樹送別，另邀請彰化市民生國小音樂班、泰和國小合唱團、彰化藝術高中、彰化女中口琴社學生，以樂聲和歌聲為老樹送別。

文化局表示，送別活動結束後，將另擇日期，在原地補植樟樹樹苗，而老榕樹移除後的木材，將再利用製作鑰匙圈，回饋參與生命教育活動的民眾。