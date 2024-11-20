「2024扶輪公益路跑Run for台北國際扶輪年會」將於24日（周日）舉辦，北市警方為維護交通秩序與活動安全，將針對凱達格蘭大道、懷寧街等路段進行交管，禁止車輛通行，呼籲往來用路人配合疏導。

相關管制措施包括：

一、11月23日晚間11時至11月24日上午11時：管制凱達格蘭大道（重慶南路至公園路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街）全線車道。

二、24日0時至上午9時：管制凱達格蘭大道（公園路至中山南路）全線車道。

三、4時30分至8時：管制新生高架道路南往北全線車道。

四、4時30分至8時：管制新生高架道路北往南全線車道。

五、5時50分至7時：管制公園路（襄陽路至貴陽街）全線車道。

六、5時50分至8時：管制仁愛路1至2段（中山南路至金山南路）中間車道（含公車專用道）、中山南路（景福門圓環路段）圓環內側車道。

七、5時50分至8時：管制金山南路1段（仁愛路至濟南路）南往北內側2線車道。

八、5時50分至8時：管制金山南路（濟南路至仁愛路）北往南全線車道。

九、6時至7時：管制仁愛路1至2段（林森南路至金山南路）北側慢車道。

十、11時至下午6時時：管制懷寧街（凱達格蘭大道至寶慶路）北往南方向車道。

活動期間，請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，規劃改道動線如下：

一、「凱達格蘭大道東西向車流」請改道行駛貴陽街或愛國西路。

二、「仁愛路東往西方向車流」請改道行駛仁愛路南側慢車道、愛國東路或忠孝東路。

三、「欲穿越仁愛路及景福門圓環之南、北向車流」請改道行駛金山南路（南往北）、重慶南路。

四、「原新生高架道車流」請改道行駛新生北路、中山北路。

扶輪公益路跑，警方公布凱道周遭交管措施。（警方提供）

警方表示，為維護本市道路交通安全與順暢，減少用路人因交通管制造成不便，呼籲路人留意收聽警察廣播電臺路況插播，並遵守各路口執勤員警及義交人員指揮、疏導，共同維護交通安全與秩序。