雲林縣台西鄉泉州村長年缺乏集會所，村民開會時只能借用地方信仰中心泉安府建物空間，經泉安府捐贈廟旁土地，鄉公所自籌1500萬元、縣府補助508萬元，20日舉行集會所工程動土典禮。集會所占地100坪，工期360天，預計明年底前完工，未來將作為村民集會、辦活動及長青食堂據點。

台西鄉泉州村一直以來沒有專用集會場所，在地方殷切期盼下，泉州村集會所興建工程20日舉行動土儀式，由縣長張麗善、鄉長李文來、縣議員吳蕙蘭、泉州村長丁金獅、泉安府主委林後崑等人共同上香祈禱後持鏟動土，祈求開工平安，順利完工。

雲林縣台西鄉泉州村長年缺乏集會所，經地方信仰中心泉安府捐贈廟旁土地，鄉公所自籌1500萬元、縣府補助508萬元，20日舉行集會所工程動土典禮。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

張麗善表示，感謝泉安府提供土地，促成集會所的興建，興建經費除由公所編列1500萬，縣府也補助508萬，總計2008萬元。完工後內部相關設備縣府會再給予經費，期望合力建構鄉親集會、學習、長青食堂場域，讓大家都能在此終身學習。

李文來說，泉州村約有600多人，村民聚會僅能借用泉安府的建物空間，泉安府捐贈廟旁土地後，公所開始推動泉州村集會所興建工程，但期間因新冠疫情及原物料上漲，工程4次流標延宕5年，感謝縣府挹注經費順利完成招標，完工後將可提供村民1處完善的活動場所。

鄉公所指出，泉州村集會所為地上1層樓建築，基地面積約302.5坪，建築面積約107.52坪，可作為村民聚會、研習、室內活動、洽辦公事、社區防災、社區關懷、投開票所、座談會等多用途空間，提升公所為民服務效能，有效促進村里發展及凝聚鄉親向心力。