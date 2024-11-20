momo富邦媒斥資30億元打造南台灣最大倉儲，20日舉辦「南區儲配運輸物流中心開幕典禮」，這座南區儲配運輸物流中心正式啟用後，momo預估，年出貨量逾5000萬件，將為地方創造逾500個工作機會；這座物流中心啟動後，將強化momo南北訂單量均分之效果，大幅縮短消費者等待時間。

由富邦媒體科技董事長蔡明忠率總經理谷元宏、物流管理處副總經理王莉蓉正式宣布momo「南區儲配運輸物流中心」正式竣工；現場邀請到台南市政府副秘書長殷世熙、經濟部商業發展署署長蘇文玲、數位發展部數位產業署主任秘書黃雅萍、潘冀聯合建築師事務所主持人黃種財、利晉工程股份有限公司總經理郭敏川等貴賓共襄盛舉，一同見證momo服務再進化的重要里程碑。

富邦媒配合國家政策，積極布建南區BOO大型物流中心自有營運興建案，總投資金額逾30億元，總樓板面積約2萬4500坪，樓層規劃為地下一層樓及地上六層樓，可容納340萬件以上庫存量，每日吞吐量達16萬件。

momo重視永續發展與環保議題，「南區儲配運輸物流中心」依自動化物流中心建置，導入綠建築概念，在屋頂設置逾3000坪的太陽能板、安裝地道風系統冷卻空氣、建立雨水循環系統防治水汙染、外牆使用節能材料建造，以及廠區內以LED燈照明為主。

此外，momo持續推動綠色包材，包括降低紙箱磅數、引入回收循環包裝，在物流採購車輛方面，使用符合法規的環保能源車輛及三輪電動車等，預估每年能減少903噸二氧化碳排放量，致力落實永續經營並攜手供應鏈夥伴共創共好。

momo南區儲配運輸物流中心導入成熟自動化設備，包括「碼頭管理系統」增進動線順暢與物流之效率；「棧板式自動倉儲系統」具高密度儲存特性，可存放約1萬5000個棧板儲位數，同時兼具高速入庫及出貨作業；針對高週轉率商品，提供快速儲存及分揀功能的「穿梭式貨架存取系統」提高作業效率；此外，廠區更搭配「AGV自動導航搬運車」、「機器手臂」、「省力輔助機器」；配合大數據運算「自動包裝機」；以及搭配「電子標籤系統」、「自動分揀機」、「出貨輸送帶」等設備，以提升整體倉儲之作業效率。

為強化物流的最後一哩路，momo積極在全台布建倉儲，此次因應南區儲配運輸物流中心成立，擴大速達配送服務範疇，範圍涵蓋雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等地，讓南台灣消費者擁有更便捷的網購體驗。

「南區儲配運輸物流中心」將強化南北訂單量均分之效果，大幅縮短消費者等待時間，同時也可減少商品轉運點所延伸的配送成本，達到降低運輸里程產生之耗能，持續減少碳排放，增強momo各地配送效益，提高南部消費者對momo的服務滿意度。

「南區儲配運輸物流中心」的成立有助於提升當地產業鏈發展，開發及培植中南部供應商與配送商，亦可增加在地就業機會與人才培育，預計南區儲配運輸物流中心將創造物流專業人員、數據分析人員、資訊研發人員、倉儲系統應用人員、勞安衛相關等逾500個就業機會，共同建構南台灣的電商生態共榮圈。