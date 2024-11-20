女星賈永婕自上任101董事長以來，一舉一動都備受矚目，日前她才在社群曬出「德杰集團，永婕同心」的點燈畫面，沒想到卻引來公器私用的質疑，她19日晚間也緊急發聲明解釋。而剛回應完外界的批評，賈永婕20日又快速飛離台灣，下秒竟現身日本東京，親揭此次「出任務」目的。

賈永婕20日在限時動態曬出一張照片，只見她身穿黑色毛衣、拉著一個行李箱，行李箱上掛了一件有著「中華台北」字樣的外套，並附文寫下「賈董出任務」，原來她為了替12強賽的中華隊加油，親自飛往東京，身上還帶了一些應援小物，希望在國際賽事看見台灣的實力。

賈永婕突飛離台出任務。（圖／IG@janet_chia_）

事實上，賈永婕18日曬出一系列與老公的合照，表示當日的101點燈圖樣輪到老公王兆杰贊助，還笑說老公太愛她了，連應援標語都與她有關「德杰集團，永婕同心」，無預警放閃讓不少人看了被閃瞎，不過老公的這個舉動同時也引來網友質疑公器私用，掀起熱議。

對此，賈永婕19日晚間緊急發聲明解釋，其實101點燈是配合50/50 「夢想高飛」特展，集結了10個支持棒球的台灣企業，以「你捐款、我點燈」的方式替台灣棒球應援，且公益點燈的60萬元會全數捐予偏鄉少棒隊，此次活動將捐出總金額800萬元，「這一切賈董都經過董事會的同意，這一切也都符合所有的行政流程。謝謝大家的關心」。

賈永婕101點燈放閃遭批公器私用。（圖／臉書 賈永婕的跑跳人生）