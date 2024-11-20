11/21(四) 11:00 中華@委內瑞拉

12強四勝一敗中華隊創下隊史最佳戰績、滿貫砲贏南韓、爆打澳洲、完封古巴，這些都是在本屆賽事開打前完全不敢想的情形，竟在短短一週內全數發生了，加上賽前組訓還遇上大困境(古林睿煬傷退等因素)，導致開打前被評比為12隊裡面倒數第二，但中華隊憑藉著球迷在大巨蛋的加油聲吶喊助威下，以四勝一敗之姿「前進東京」。本周四(11/21)起，將進行三連戰的超級循環戰以及最終的金牌戰共四連戰，本次循環戰賽程對中華隊而言算是「有利」，有兩場比賽安排在中午11點進行，而第三場賽事對決日本則在晚間，不會出現去年慘痛的「晚接午」的地獄賽程，對中華隊是一項利多，首場比賽能否取勝將成為本屆賽事中華隊能走多遠的關鍵。

委內瑞拉本屆同樣以4勝1敗晉級東京，但A組只有一支球隊拿下4勝，攻擊火力絕對是中華隊要嚴加提防的，委內瑞拉五場比賽共得31分，掃出8發全壘打，顯示其團隊長打能力不俗，需特別注意被長打的可能，投手方面推測本場比賽委內瑞拉可能派出前中職樂天桃園先發投手必贏多(Ricardo Pinto)，雖然在中職只留下四場出賽防禦率6.06的慘澹成績，但離開中職後彷彿開竅，一路從墨西哥聯盟投回美國職棒體系，甚至今年短暫還上過大聯盟，中華隊能否將他打回中職「必輸盡」的那種情形將是中華隊是否勝出的關鍵。

五場國際賽僅失10分得到22分的成績，如果光看數據，可能以為這是日本隊的成績，本次中華隊帶給國人完全不同的比賽內容，雖然守備部分仍有一些瑕疵，但長打數及全壘打數都刷新了中華隊的紀錄；講到中華隊的勝利不得不提到牛棚投手的調度及啟用，中華隊牛棚共出賽26局只失4分，本週四對上委內瑞拉的比賽，預測中華隊先發投手可能會直接推出王牌林昱珉，今年球季在美國職棒小聯盟投出讓台灣球迷看到下一位上大聯盟的可能，投球續航力將是左右本場林昱珉能否吃下長局數的關鍵，上場比賽也是在第二輪面對韓國打者出現被長打的情況造成失分，因此用球數的控制絕對會影響到林昱珉本場比賽的壓制力。

關鍵的超級循環戰首場比賽，攸關中華隊能否前進金牌戰，論投手的能力，中華隊絕對不會輸給委內瑞拉，打擊則在最後一場對上古巴時調整出幾位狀況不差的球員(吉力吉撈、林安可等)，打擊及投手狀態處於巔峰的中華隊，有望在首戰突破對手，本場比賽看好林昱珉能帶領中華隊旗開得勝，推薦投注「全場不讓分玩法-客隊勝」中華隊勝！