優群今天下午舉行線上法說會，優群為DDR系列與RF網通I/O連接器廠，主要產品包括：SO-Dimm、M.2、Long-Dimm、Type-C及微型沖壓件Metal Bar等，雖然今年NB市況未如預期，但在微型沖壓件等產品出貨持續成長下，優群2024年前3季營業收入為25.15億元，年增14.25%，營業毛利為12.53億元，年增26.19%，合併毛利率為49.81%，年增4.71個百分點，營業淨利為7.64億元，年增36.21%，營業淨利率為30.37%，年增4.9個百分點，歸屬於母公司業主淨利為7.37億元，年增36.6%，每股盈餘為8.18元，其中第3季合併營業收入為10.41億元，季增31.34%，營業毛利為5.44億元，季增37.69%，單季合併毛利率為52.28%，季增2.41個百分點，營業淨利為3.64億元，季增53.9%，單季營業淨利率為35.02%，季增5.13個百分點，歸屬母公司業主淨利為3.15億元，季增41.41%，單季每股盈餘為3.49元，單季合併營收、毛利率、淨利率、稅後盈餘均創下單季歷史新高。

優群10月合併營收為3.31億元，年增18.89%，劉興義表示，今年第4季營收、毛利率均會較第3季下滑，但季減幅度將優於往年平均季減約10%，在新台幣貶值下，預期獲利季減幅度也會低於往年。

展望明年，劉興義表示，五大產品線都會比今年成長，Long-Dimm、Type C與微型沖壓件均會較今年雙位數成長，其中又以Long-Dimm成長幅度最高，SO-Dimm與M.2約個位數成長，NB亦會略優於今年，就整體來看，明年營收可望維持雙位數增長，但年增幅度將略低於今年，毛利率亦略低於今年平均毛利率，但獲利仍會比今年成長。