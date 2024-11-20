超車要小心！有駕駛上個月行駛於國道1號往南方向，因從中線車道要切進內線車道，遭到後方車主檢舉「行駛高速公路未依規定變換車道(未保持安全間隔及距離)」罰3000元；對此，引起兩派網友討論，有網友認為「這樣的超車距離還不夠喔」、「搞不好看到人家要超車時還加速縮短車距呢」，另外有網友則表示「前面明明有車，況且被罰那台車也還有空間拉距離，多拉一條白線就很難舉發了」。

臉書粉專「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」分享1張「民眾檢舉」罰單，有駕駛上個月23日上午8時53分許，開車行經國道1號往南時，遭到後車車主檢舉「行駛高速公路未依規定變換車道(未保持安全間隔及距離)」，違反《道路交通管理處罰條例》第33條1項04款05，遭罰3000元；對此，該粉專也在貼文寫下「遇到內線龜，超車要小心」。

有駕駛上個月行駛於國道1號時，因變換車道時遭到後方車主檢舉，駕駛收到1張3000元的罰單。（圖／翻攝自臉書八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「遇到烏龜，就多擔待一點吧！烏龜沒救了，高速公路開成低速公路」、「這樣的超車距離還不夠喔」、「這個我也中鏢過，路隊長不喜歡別人跑去他前面，不爽就會檢舉」、「搞不好看到人家要超車時還加速縮短車距呢」、「這種罰單，也是造成龜速三寶一直存在的原因之一」、「這樣的距離也中獎」。

另外，也有網友認為，「前面明明有車，況且被罰那台車也還有空間拉距離，多拉一條白線就很難舉發了」、「中線也蠻空的，你沒事切到他前面幹嘛，是不是想自己當隊長」、「地上一組標線10公尺，車速110，至少要6組，請問苦主，你變換車道後跟後車有55公尺距離嗎？左右間隔有0.5公尺嗎？吃罰單剛好而已」。