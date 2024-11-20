日本政府觀光局（JNTO）周三（20日）公布最新統計，日本旅遊業持續受惠於日圓疲軟因素，今年10月訪日觀光客331萬人次，創歷年單月新高。今年1月至10月外籍旅客入境累計已破3000萬人次，不僅是5年來首度超越這道門檻，也是統計60年以來最快達到3000萬的紀錄，已逼近新冠肺炎大流行之前2019年度的歷史高度，可望再創新猷。

綜合日本時事通信社、《讀賣新聞》、路透社報導，JNTO數據顯示，今年9月商務與休閒外國旅客總計287萬人次，10月大增至331.2萬人次，刷新今年7月創下的329萬2602人次單月紀錄。今年10月訪日旅客爆量，與去年同期相比勁升31.6%，甚至比疫前2019年同月也大增32.7%。

3000萬大關最快達標紀錄

這也讓今年1月至10月訪日外國遊客人數一舉突破3000萬大關，達到3019.26萬人次，締造了1964年開始相關統計以來達到3000萬旅次的最快紀錄，與2019年同期相比，增加12.2%。

2024全年旅次將創新高

2019年全年造訪日本的外籍遊客為3188萬2049人次，這項1964年以來的最高紀錄即將在2024年刷新，預估可能超過3500萬。日本政府此前設定的目標是2030年達到6000萬人次。

JNTO指出，楓葉季、直航航班大幅帶動10月亞洲、歐洲、北美等許多市場的入境旅次，已有11個國家與地區赴日遊客數量在10月創下年度新高。10月造訪日本的外國觀光客以南韓最多，高達73.21萬人次，比去年同月增加16%。中國大陸十一長假大幅拉高陸客訪日人數，58.28萬旅次居第二高，比去年同月增加2.3倍。其次為台灣（47.89萬）、美國（27.85萬）、香港（19.88萬）。新加坡、歐洲、澳大利亞的來客數也見增加。

韓陸台港遊客佔7成

綜觀今年1月至10月，訪日外籍遊客仍以南韓居冠，累計720.08萬人次，比2019年成長40.3%；中國大陸以583.05萬次之，下跌28.3%。南韓、中國大陸、台灣、香港為觀光客4大來源，加總佔比達70%。美國、加拿大旅客各自成長逾50%，歐洲、中東遊客成長率也有雙位數。

截至今年9月，外國遊客在日本的開銷累計5.86兆日圓，已經超越2023年全年5.3兆日圓金額，今年還剩2個月，累計金額可望持續大幅增加。外國觀光客旅遊支出在政府列為出口項目，預估將成日本出口第2大部門，僅次於汽車，超越了電子元件出口。