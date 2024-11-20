世界棒球12強日前在台灣熱血開打，吸引日本、韓國等眾多球迷們到場應援。其中有位日本小哥「B-モレル」，不僅會跟著台灣球迷唱歌吶喊，還與3萬多位球迷在大巨蛋一同見證台灣、日本晉級盛況，熱血又感動的影片，瞬間掀起大家熱烈討論。

日本YouTuber「B-モレル」19日上傳新影片，介紹他為了再次體驗台灣應援文化，拋下日本武士隊的天母賽事，來到台北大巨蛋觀賞中華隊的比賽。可愛的是，這位日本小哥從第一局就超級嗨，每位台灣球員、每首應援曲，他都會跟著唱、跟著跳，盡情享受現場氛圍，就連身旁台灣球迷都被他的熱情感染，主動聊天一起吶喊。

有趣的是，大巨蛋當天特地播放天母球場的日本、古巴戰況，讓「B-モレル」一邊驚訝一邊解釋，日本隊必須拿下勝利，台灣才能晉級。最終他與現場3萬4千多位球迷，共同見證日本隊贏球，台灣、日本攜手前往東京，讓他興奮到跳起來歡呼，一一與大家擊掌互動，場面熱血又感動。

「B-モレル」非常喜愛〈台灣尚勇〉（圖／B-モレル YouTube）

台日友好的美好畫面，上傳不到1天就吸引27萬人次觀看點閱，大家紛紛留言：「看到這位日本朋友，那麼熱情幫台灣加油，真的很感動」、「台日友好、一起加油」、「日本兄弟你太熱血了，感謝你幫台灣加油」、「歡迎來台灣，也感謝你的鏡頭傳遞了台灣棒球文化的歡樂。」

據了解，這位「B-モレル」是一位超級熱血棒球迷，時常在頻道分享各大球場應援場面。在去年東京巨蛋「亞洲職棒冠軍爭霸賽」時，也跑去台灣應援團跳舞吶喊，年底又飛到台灣觀賞台北大巨蛋「亞洲冬季棒球聯盟」，活潑個性受到廣大台灣球迷的喜愛。

「B-モレル」在大巨蛋觀賞日本、古巴戰況。（圖／B-モレル YouTube）