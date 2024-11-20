第3屆世界12強棒球賽複賽21日開打，中華隊今天來到東京巨蛋進行最後備戰，外野手陳傑憲、林立、曾頌恩都反應有「吃球」的感覺，必須要盡快做適應。

第4次來到東京巨蛋、陣中最有經驗的陳傑憲也以過來人經驗分享，「去年外野守備發現上面天花板白色的，球打上來會看不到，一開始需要適應，尤其明天中午比較亮，沒那麼好看（球）。」

首次踏進東京巨蛋的曾頌恩則說：「打上去的球跟台北巨蛋是也不太一樣，傑憲也有講，中午的時候屋頂可能會透光，會比較難看到球。」他指出，某些角度的球打出來後，屋頂會有「吃球」情況，要利用這段時間趕快適應。

林立雖然有打上屆12強，但他較少出賽、自認對東蛋並不是很熟悉，「高飛球不是那麼好判斷，傑憲有提醒有些角度不是那麼清楚。」另外就是東京巨蛋的草皮相較於台北大巨蛋比較硬，陳傑憲說：「趁今天習慣發現真的有差異。」

捕手戴培峰則表示，今天練習主要是觀察守備狀況，跟去年來的時候沒有太大不同，投手也有上去投看看、看一下視野，教練也有提醒要注意什麼地方。

不同於外野手認為東京巨蛋有「吃球」的問題，戴培峰反而認為台北大巨蛋的飛球比較不好看球，「可能捕手跟外野手的視野區域不同，東蛋上面是白布，打上去都很清楚，沒有風也好接很多。」