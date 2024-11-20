第3屆世界12強棒球賽複賽21日開打，中華隊今天來到東京巨蛋進行最後備戰，外野手陳傑憲、林立、曾頌恩都反應有「吃球」的感覺，必須要盡快做適應。
第4次來到東京巨蛋、陣中最有經驗的陳傑憲也以過來人經驗分享，「去年外野守備發現上面天花板白色的，球打上來會看不到，一開始需要適應，尤其明天中午比較亮，沒那麼好看（球）。」
首次踏進東京巨蛋的曾頌恩則說：「打上去的球跟台北巨蛋是也不太一樣，傑憲也有講，中午的時候屋頂可能會透光，會比較難看到球。」他指出，某些角度的球打出來後，屋頂會有「吃球」情況，要利用這段時間趕快適應。
林立雖然有打上屆12強，但他較少出賽、自認對東蛋並不是很熟悉，「高飛球不是那麼好判斷，傑憲有提醒有些角度不是那麼清楚。」另外就是東京巨蛋的草皮相較於台北大巨蛋比較硬，陳傑憲說：「趁今天習慣發現真的有差異。」
捕手戴培峰則表示，今天練習主要是觀察守備狀況，跟去年來的時候沒有太大不同，投手也有上去投看看、看一下視野，教練也有提醒要注意什麼地方。
不同於外野手認為東京巨蛋有「吃球」的問題，戴培峰反而認為台北大巨蛋的飛球比較不好看球，「可能捕手跟外野手的視野區域不同，東蛋上面是白布，打上去都很清楚，沒有風也好接很多。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。