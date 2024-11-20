總獎金高達70萬美元的世界桌球職業大聯盟（WTT）總決賽，20日在日本福岡展開首日賽程，男雙就出現冷門，目前世界第1、去年冠軍中國大陸組合袁勵岑／向鵬意外6比11、6比11、9比11直落三敗給新加坡組合馮耀恩／郭勇，提前宣告衛冕失利。

今年年終總決賽中國大陸男單馬龍、樊振東和女單陳夢退賽，還是有包括王楚欽、孫穎莎等好手，同樣是冠軍熱門，男雙也是勢在必得的一個項目，不過沒有光環壓力的馮耀恩／郭勇第1局就迅速發動，一左一右銜接快且擊出的球質量也好，很快就掌握節奏，讓同樣也是一左一右的袁勵岑／向鵬沒有太多反擊機會，短短3局就投降。

男單中國大陸林高遠也是8比11、7比11、9比11直落三不敵斯洛維尼亞約基奇（Darko Jorgic）而無緣晉級，第3局林高遠曾出現機會，在2比7落後5分時透過7比1追分攻勢一度9比8超前，約基奇連得3分關門，沒讓到手勝利飛走。

賽後約基奇表示，對自己這場賽事發揮蠻不錯，雖然第3局領先被追上、出現危機，很開心自己及時穩住陣腳，下一輪不論要挑戰第3種子法國F.勒布朗（Felix Lebrun）或是德國杜達（Benedikt Dud），都要保持相同精神奮戰。