在全球氣候條件不斷變化的情況下，平衡農作物生產力及永續性至關重要。以西班牙為例，它擁有最大的橄欖樹種植面積(270萬公頃)，但隨著全球需求增長被迫轉型，卻帶來了水及土壤的永續性挑戰，隨後利用有機農業技術獲得多項好處。

安達盧西亞是西班牙80%的橄欖油產地，根據氣候預測，此地直至2050年，氣溫可能上升近 1.5°C，到 2100 年將上升 3.5°C；且根據《聯合國防治沙漠化公約》的數據顯示，西班牙有75%的領土將面臨沙漠化風險，意味著降雨量最多會減少 23%，而這樣的氣候變遷對橄欖樹種植轉型造成很大的影響。

為了確保橄欖的生產力與永續性，種植方式慢慢被更現代化的農場取代。傳統的種植方式是間距很大、不用澆水，但生產力低。而隨著世界各地對橄欖油的需求增加，促使轉型成每公頃種植200至500棵樹的集約化系統，或是每公頃種植1500至3000棵樹的超級集約化系統種植方式，不過氣溫上升、降水減少等影響，使橄欖農場可用的儲水量減少，用水需求大增。

為解決此問題，西班牙利用有機農業技術進行土壤管理措施，像是在橄欖樹之間放置植物覆蓋物，結合切碎修剪的枝條，達到降低環境溫度、增強土壤保水能力、提升土壤吸收二氧化碳等效果。這些做法有助於推動橄欖農場的有機轉型，包含改善土壤品質、水資源有效利用、能源效率及碳捕獲等，以解決面臨的挑戰及落實永續農場。