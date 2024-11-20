猛烈的撞擊下導致女駕駛頭部外傷鮮血直流，且因車頭嚴重變形、駕駛座方向盤凹陷壓迫到其右腳而受困車內，情況危急。(圖／民眾提供)

警消獲報立即出動3車8人趕抵現場救援，以油壓剪破壞車體才將受困傷者救出送醫。(圖／民眾提供)

金門縣金寧鄉環島北路2段今(20)日下午13時35分許發生一起小客車自撞路樹車禍！一名女子開車行經后盤山路段時，疑似因天雨路滑導致車輛失控，不慎擦撞路邊大樹，猛烈的撞擊下導致女駕駛頭部外傷鮮血直流，且因車頭嚴重變形、駕駛座方向盤凹陷壓迫到其右腳而受困車內，情況危急。警消獲報立即出動3車8人趕抵現場救援，先以油壓剪剪斷A柱，再以撐開器置入駕駛座上下側，順利把車體撐開將受困傷者救出，送往金門醫院接受進一步治療。至於詳細肇事原因仍待警方進一步調查。

消防局提醒民眾，若在路上目擊車禍案件，切勿先去移動傷者，因移動可能會傷及傷者頸椎，反而造成二次傷害，應該先幫忙報警，並放置反光三角警告牌、交通錐等，以警示車輛避開車禍現場，不要在現場圍觀，以免影響救援行動；也提醒民眾，安全永遠是回家唯一的路，行車應保持安全行車速限，行經轉彎處應減速慢行，以免反應不及，造成車禍事故。