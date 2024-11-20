台灣民意基金會昨（19）日公布民調顯示，總統賴清德的聲望，不贊同43%、贊同42.8%，不贊同多於贊同，聲望明顯下滑，反對者急速上升。前立委蔡正元表示，一向友好於賴清德的媒體人黃暐瀚的臉書，標題就是「賴總統的死亡交叉」！連黃暐瀚都這樣判斷，就知道事情有多嚴重！

蔡正元20日在中天電視《大新聞大爆卦》分析，賴清德的問題是，贊同度下滑、不贊同度上升，挺嚇人的，民意調查4、5個百分點跳動，來回就8個百分點，是蠻傷人的！

蔡正元舉例，要羈押柯文哲辦圖利罪，根本是羅織罪名，還延長羈押，小草忍了；但陳啟昱跑到哪裡去了？證據確鑿的案子都不辦，找不到證據的案子翻箱倒櫃，老百姓會怎麼想？政治迫害嘛！

至於勞動部分署長謝宜容，蔡說，公務員非常不滿，不必拿出千金大小姐盛氣凌人的貴婦姿態吧？民進黨是不是「有金主就沒關係、沒金主就有關係？」當然會打擊賴清德聲望。

蔡正元笑稱，賴清德執政到現在，唯一的政績是什麼？就是一件---辦鄭文燦！其他沒啦！更被貼上四阿哥辦八阿哥的標籤，沒什麼光芒，「拜託，你也做點好事好不好！」